Gala des champions: Environ 80 athlètes célébrés

Par Arthur Sélo 27 Mar 2017

Une initiative du ministère des Sports du Bénin, la première édition du Gala des Champions, a célébré dans la nuit de ce samedi 25 mars 2017 à Dream Beach de Cotonou, les champions sportifs béninois de l’année 2016.

Environ, 80 athlètes ont été distingués à cette soirée rehaussée par la présence de l’ancien international camerounais Samuel Eto’o Fils. Honorer dignement tous les athlètes et autres sportifs béninois qui ont porté très haut durant ces derniers mois le flambeau du Bénin. C’est l’objectif du ministre des sports Oswald Homéky, en initiant le gala des champions dont la première édition a eu lieu ce samedi 25 mars 2017. Beaucoup d’athlètes y ont pris part, et plusieurs d’entre eux ont été honorés.

Le handball, l’athlétisme, la boxe, la pétanque, la natation, le wushu, le badminton, le roller sport sont autant de disciplines sportives qui ont porté haut les couleurs nationales lors des compétitions continentales et internationales. Elles ont été célébrées à leur juste valeur. Les critères de sélection des athlètes ont été clairs. Selon le comité d’organisation, seuls les athlètes ayant obtenu des médailles à l’international lors de la saison écoulée ont été pris en compte pour être distingués avec 500.000 Fcfa par médaille d’Or, 300.000 Fcfa par médaille d’argent et 200.000 Fcfa par médaille de Bronze.

Ainsi, le handball a reçu deux chèques dont 3 millions cinq cent mille francs Cfa pour l’équipe hommes de challenge trophy, de même pour l’équipe des dames. Trophées et chèques de 500.000f, 300.000 et 200.000 ont été donnés à la Fédération de Roller sport. Bien d’autres Fédérations ainsi que les athlètes ont reçu leurs chèques et trophées. Au-delà de ces chèques, des bourses ont été offertes à quatre athlètes. Il s’agit d’Odile Ahouanwanou, Noëlie Yarigo (athlétisme), Ghislain Vodounhessi (boxe) et de la nageuse Nafissath Radji.

Comme aucune œuvre humaine n’est parfaite, quelques ratés ont été observés. Mais, cette première édition du gala des champions a été saluée par les sportifs et les présidents de fédérations sportifs. Une belle initiative donc surtout avec l’arrivée de la légende Samuel Eto’o Fils qui a distillé des conseils aux champions béninois