Cross-country mondiaux de Kampala : Deux Béninois en lice

Par Arthur Selo 24 Mar 2017 à 15:06 122

Le Bénin sera présent au 42ème championnat du monde de Cross-Country qui a lieu à Kampala (Ouganda), le 26 mars prochain. Deux athlètes béninois ont été retenus par la Fédération béninoise d’athlétisme (Fba), pour cette compétition.

Vainqueur du dernier marathon de la ville de Parakou, Daouda Korongou est associé à Yvette Tchammou, pour défendre le Bénin au championnat du monde de la discipline à Kampala. Kampala a été choisie en Novembre 2014 devant la ville de Bahreïn.

Le parcourt de ce championnat du monde est situé à Kololo, à environ trois kilomètres du centre-ville. Il a accueilli les championnats d’Afrique de cross-country de 2014 et, plus récemment, les championnats de cross-country ougandais en janvier. Sur le parcours, une boucle de deux kilomètres est principalement couverte d’herbes et a une altitude moyenne d’environ sept mètres.

En plus des deux collines naturelles, une colline artificielle, un fossé et d’autres obstacles ont été ajoutés pour rendre le parcours plus difficile. La course féminine U20 se compose de trois tours, tandis que celle masculine U20 se déroulera sur quatre tours. Les deux courses supérieures comportent cinq tours. Les coureurs du relais mixte effectueront un tour chacun pour un total de quatre tours par équipe