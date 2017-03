Match amical Mauritanie # Bénin: Des forfaits dans le rang des Ecureuils

Par Arthur Sélo 23 Mar 2017 à 14:20 437

Rechercher OK

Oumar Tchomogo a peut-être du souci à se faire avant le match amical entre le Bénin et la Mauritanie, qui se joue ce vendredi 24 mars 2017 à Nouakchott.

Il enregistre des forfaits en cascade dans le rang de ses poulains. En plus de Rudy Gestede et de Frederick Gounongbé (Blessés), Omar Tchomogo est privé de deux autres éléments pour le déplacement Nouakchott. Il va se passer des services de l’ailier de Niort, David Djigla (21 ans), et du milieu de Spartak Trnava, Bello Babatoundé (27 ans).

Absent des pelouses en club depuis le 04 mars, David Djigla souffre d’une blessure au pubis. Quant au second, absent le week-end dernier de la pelouse, il aurait rechuté lors de la précédente rencontre où il était titulaire. Aucun remplaçant n’a encore été annoncé. La délégation béninoise quitte Cotonou ce jour dans la soirée