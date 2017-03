Soirée des Sportifs du Bénin: Les meilleurs sportifs de l’année 2016 célébrés en présence de Eto’o

Par Arthur Sélo 22 Mar 2017 à 09:33 595

Il a promis des coups d’éclats. Il va commencer par honorer sa promesse dès ce samedi 25 mars 2017, avec la venue de la star Samuel Eto’o à Cotonou. Le ministre des sports Oswald Homéky, entend rendre hommage aux athlètes béninois.

Une cérémonie à laquelle va prendre part le footballeur international Samuel Eto’o. Selon le Directeur adjoint du cabinet, Bellaminus Kakpovi sur une chaine de la place, le triple vainqueur de la ligue des champions sera l’hôte du Ministre des Sports, Oswald Homéky, ce samedi. Il va profiter de son séjour au Bénin pour assister à cette grande cérémonie au cours de laquelle une centaine d’athlètes seront nominés.

A en croire Bellaminus Kakpovi, tous les athlètes ayant remporté une médaille pour le Bénin où ayant fait rayonner les couleurs nationales dans des compétitions continentales ou internationales, seront sous les feux de la rampe. Dans ce schéma, on pourrait avoir les boulistes, vice-champions du monde en terre malgache en janvier 2017; les handballeurs juniors pour leur double sacre et leur qualification à Lomé pour la phase finale de Challenge Trophy/2017. Le Nom du boxeur béninois Ghislain VODOUNHESSI, qui en février 2017 a battu par abandon, le Nigérian Yaqub Kareem, et qui a du coup conservé sa ceinture WBC chez les Super Coq pourrait également être cité.

Dans le rang des athlètes, il pourrait y avoir: Pascaline ADANHOEGBE, Vice-championne d’Afrique au lancer de javelot dame aux championnats d’Afrique d’athlétisme 2016 à Durban en Afrique du Sud, Odile Ahouanwanou du Stade Sottevillais 76, spécialiste en Heptathlon et Vice-championne 2016 des championnats français d’athlétisme, puis vice-championne en février 2017 des championnats de France d’été en salle. La présence de Noëllie YARIGO, demi-finaliste aux derniers Jeux Olympiques avec des records améliorés. Elle ne va certainement pas manquer à cette liste, ainsi que beaucoup d’autres sportifs qui portent haut le drapeau du Bénin