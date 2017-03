Matches amicaux : Oumar Tchomogo prépare les échéances

Par Arthur Sélo 21 Mar 2017 à 21:46 206

Pour faire le point des préparatifs des deux matches amicaux du Bénin face à la Mauritanie et à l’Egypte, le sélectionneur national du Bénin, Oumar Tchomogo, est monté au créneau.

Au siège de la Fédération béninoise de football sis à Djassin à Porto-Novo, hier lundi 20 mars 2017, l’entraineur a tenu une conférence de presse. Oumar Tchomogo a confirmé la rencontre amicale entre les équipes A de la Mauritanie et du Bénin, vendredi 24 mars prochain à Nouakchott. Ce match entre dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la Can 2019.

Concernant la situation des binationaux espérés, Oumar Tchomogo a souhaité, au lendemain du tirage au sort de ces éliminatoires, aller rencontrer certains d’entre eux pour les convaincre de rejoindre la sélection du Bénin. Mais faute de financement, il n’a pas pu effectuer le déplacement. Seuls ceux avec qui il a eu des échanges auparavant, sont présents et vont effectuer le voyage de Nouakchott. La Fbf y travaille, ce qui a permis l’arrivée ce lundi 27 mars à Cotonou, de Moïse Adilehou, Olivier Verdon et Cédric Hountondji. Il a aussi précisé que Rudy Gestede et Frederick Ogounongbé sont blessés et ne devraient pas être du voyage.

Il faut rappeler que le Bénin va évoluer aux côtés de la Gambie, du Togo, et de l’Algérie, pour le compte des éliminatoires de la Can 2019. Le 27 mars, l’équipe nationale locale qui prépare le prochain Championnat d’Afrique des nations (Chan), va affronter l’Égypte. Ici, le sélectionneur a voulu mettre ses protégés à l’épreuve du jeu rapide des Égyptiens.

Le sélectionneur a expliqué que depuis le mois de novembre 2016, il regroupe les joueurs de Cotonou et environs, pour une séance de travail par semaine. Certains de ceux-là ont pris part au tournoi de football de l’intégration de l’Uemoa, qui a eu lieu à Lomé du 26 novembre au 02 décembre 2016. Et c’est dans ce lot qu'il a choisi 36 joueurs, avec qui il a entamé la préparation du match contre l’Egypte. Depuis une semaine, un groupe plus restreint travail assidument au Centre de perfectionnement Issa Hayatou de Missérété.

Rappelons que l’adversaire du Bénin pour le premier tour dudit tournoi, n’est autre que le Togo. Les deux pays vont se retrouver entre les 14, 15, et 16 juillet 2017 pour le match aller, et les 21, 22, 23 juillet 2017 pour la phase retour