Eliminatoires Zone 3 de l’Afrobasket masculin 2017: Les Ecureuils contraints à l’exploit au retour

Par Arthur Sélo 20 Mar 2017 à 09:23 182

Le Hall des arts, loisirs et sports (Hals) de Cotonou a accueilli du 16 au 18 mars 2017 à la phase Aller des éliminatoires de la zone 3 Fiba Afro basket 2017 masculin.

Au terme de cette phase Aller, c’est la Côte-d’Ivoire qui est venu en tête du classement avec deux victoires devant le Bénin (une victoire et une défaite) et le Burkina Faso (deux défaites en deux sorties). Donc, pour ce premier rendez-vous, trois pays sur les cinq attendus ont répondu présent. Ainsi, en ouverture, les Ecureuils basketteurs étaient face au Burkina Faso. Une rencontre que le Bénin a bien négocié pour en sortant vainqueur (69-61).Ceci grâce au public qui a poussé son équipe à la victoire.

Par contre, le dernier match face aux expérimentés Eléphants de la Côte-d’Ivoire a été plus compliqué. Ça a été une rude tâche pour la sélection béninoise qui n’a pas pu, compter sur certains joueurs évoluant hors du territoire national et qui devraient apporter mains forte et leurs expériences. Les Ecureuils basketteurs ont perdu cette rencontre (55-69). Cette défaite oblige les joueurs béninois à réaliser l’exploit lors de la manche retour qui se joue à Abidjan du 24 au 26 mars prochain en même temps que le tournoi qualificatif pour l'Afrobasket Féminin 2017. Pour se qualifier au tour suivant, les Ecureuils vont devoir gagner les deux rencontres contre la Côté d’Ivoire (pays hôte) et le Burkina-Faso. Notons que le vendredi 17 mars 2017, la Côte-d’Ivoire s’est imposée devant le Burkina Faso (71-48).

Les résultats de tous les rencontres

Bénin # Burkina-Faso 69-61

Burkina-Faso # Cote d'Ivoire 48-71

Bénin # Côte d’Ivoire 55-69