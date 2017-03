Championnat du monde de beach volley-ball: Le Bénin se qualifie pour la phase continentale

Par Arthur Sélo 18 Mar 2017 à 17:31 284

Le Bénin dernier sur les pays présents mais qualifié. Drôle de qualification. La plage de Fidjrossè à Cotonou a accueilli, les samedi 11 et dimanche 12 mars 2017, la phase de la zone 3 Afrique des éliminatoires du monde de beach-volley.

Quatre pays ont répondu présent à ce rendez-vous de Cotonou. Il s’agit du Togo, du Niger, du Nigéria et du Bénin. Au vue des efforts fournis et du jeu proposé par les différentes équipes, cette compétition est de niveau selon des techniciens avertis. Au terme de ces éliminatoires de la zone 3 Afrique, les équipes béninoises (hommes et dames) se classent dernières. Ces équipes, moins fringantes, n'ont pas pu battre leurs adversaires. Chez les hommes, l'équipe béninoise dominée par ses homologues du Nigeria et du Togo, a disputé la troisième place avec l'équipe Nigérienne. Les deux ayant obtenu une victoire après les confrontations, l'équipe béninoise n'a pas réussi à gagner le golden set.

Chez les dames, il n’y a pas eu de suspens. Les deux paires béninoises ont courbé l'échine devant les nigériennes et les togolaises. A l'issue de ces confrontations, c'est le Nigeria qui vient en tête chez les hommes. Il est suivi du Togo et du Niger. Le Bénin est 4ème. Chez les dames, le Niger est classé 1er devant le Togo et le Bénin est 3ème. Des informations reçues, malgré ces rangs, les deux équipes béninoises sont qualifiées pour prendre part à la phase continentale. A cet effet, les formations béninoises ont besoin d'une préparation adéquate pour pouvoir tenir bon lors de cette phase continentale. Il est important, voire impérieux que les autorités en charge du sport mettent les moyens nécessaires pour leur assurer une bonne préparation. Les deux équipes ont encore beaucoup de travail à faire pour espérer faire un parcours au cours de la phase continentale