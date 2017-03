Troisième édition de la Coupe de la relève: 19 clubs inscrits

Par Arthur Sélo 18 Mar 2017 à 16:53 12

La troisième édition du tournoi de basket-ball dénommée Coupe de la relève, va se jouer du 8 au 29 avril prochain. Selon le promoteur Alassane Zimé, la compétition se joue simultanément à Parakou et à Cotonou cette année.

Et pour son bon déroulement, une réunion technique a été tenue le samedi 04 mars 2017 au cours primaire Csp de Cotonou. Au menu des échanges, le point des inscriptions, amendements et adoptions du règlement, calendrier de la compétition, et divers. Au terme de la séance, 19 équipes toutes catégories confondues se sont inscrites. La compétition est réservée pour les U12 et U14. Ainsi, on a neuf clubs dans la catégorie U12 mixte, sept dans la catégorie U14 garçons, et trois au niveau des filles U14. Pour le promoteur, l’objectif est d’offrir une relève de qualité aux équipes départementales ou nationales, et aux clubs civils qui pourraient en profiter pour faire des détections précoces, surtout pour les enfants qui ne sont pas dans des équipes civiles. Pour lui, il est impératif de ramener la formation à la base.

« On assimile facilement les gestes techniques à bas gage », a-t-il confié❒

Liste des différentes équipes engagées

Catégories U12 mixte

Galaxie Jeunesse

Renaissance Bbc

hoenix

Shooting Star

Basket-ball Classic Académy (Bbac)

Espace Bénin Sport (Ebs)

EFE Montaigne

2A2B

Notre Dame des Apôtres (Nda)

Catégories U14 garçons

Galaxie Jeunesse

Renaissance Bbc

Phoenix

Shooting Star

Basket-ball Classic Académy (Bbac)

Espace Bénin Sport (Ebs)

EFE Montaigne

CF-JB (Suru-Léré)

Catégories U14 filles

Renaissance Bbc

EFE Montaigne

Notre Dame des Apôtres (Nda)