Eliminatoires Zone 3 de l’Afrobasket 2017: Une première victoire pour le Bénin

Par Arthur Sélo 17 Mar 2017 à 08:43 183

Le Bénin a battu le Burkina-Faso 69 à 61. Lors du match d’ouverture de la phase aller des éliminatoires zone 3 de l’Afrobasket 2017, hier jeudi 16 mars 2017 au Hall des Arts, loisirs et Sports de Cotonou, les Béninois ont obtenu une précieuse victoire devant les Burkinabé.

Dans une rencontre assez disputée, les Ecureuils du Bénin ont fait la course en tête durant les quatre quart de temps. Si le premier et le second quart de temps ont été serrés, (7#6 et 20#19), le troisième a vu le Bénin prendre un avantage considérable de dix points (54#44). Mais, les Etalons ne baissent pas les bras. Ils bousculent les Ecureuils mais ne sont pas parvenus à battre le pays hôte. Les Ecureuils du Bénin remportent le match par le score de 69 à 61. Une victoire d’entrée qui va faire du bien à l’équipe avant son match face à la Côte d’Ivoire, demain samedi. Le ministre Oswald Homéky qui a suivi la rencontre a bien apprécié la prestation des béninois. Trois joueurs professionnels évoluant en Afrique et en Amérique, en l’occurrence Kaneho Spéro évoluant Tunisie, Folahan Naofall et Eyitayo Kafil évoluant au Canada, sont attendus ce jour pour renforcer cette sélection masculine du Bénin.

Rappelons que trois pays prennent part à ces éliminatoires. La phase retour des éliminatoires de la zone 3, sera disputée à Abidjan du 24 au 26 mars prochain, en même temps que le tournoi qualificatif pour l'Afrobasket Féminin 2017.

Résultat

Jeudi 16 Mars 2017

Bénin # Burkina-Faso 69-67

Le reste du calendrier

Vendredi 17 Mars 2017

17h : Burkina-Faso # Côte-d' Ivoire

Samedi 18 Mars 2017

17h : Bénin # Côte-d' Ivoire