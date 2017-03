Afrobasket 2017: Le Bénin affronte le Burkina-Faso en ouverture ce jour

Par Arthur Sélo 16 Mar 2017 à 00:42 142

Les trois pays ayant confirmé leur participation vont jouer, du jeudi 16 au samedi 18 mars 2017 au Hall des Arts, loisirs et Sports de Cotonou, la phase aller des éliminatoires de la zone 3 de l’Afrobasket 2017. Le Bénin, pays organisateur affrontera en ouverture le Burkina-Faso.

C’est le match entre le Bénin et le Burkina-Faso qui va lancer, ce jour, la phase aller des éliminatoires de la zone 3 de l’Afrobasket 2017. Trois pays prennent finalement part à ces éliminatoires. Il s’agit du Bénin, du Burkina Faso et de la Côte-d’Ivoire. Le Niger et le Togo n’ont pas confirmé leur participation. Pour assurer une bonne participation du Bénin, et surtout réussir à décrocher la seule place qualificative pour la phase finale de l’Afrobasket 2017 prévue au Congo-Brazzaville, la Fédération béninoise de basket-ball (Fbbb) a lancé depuis le 1er mars 2017, la préparation des équipes nationales masculine et féminine seniors.

Trois joueurs professionnels évoluant en Afrique et en Amérique, en l’occurrence Kaneho Spéro évoluant Tunisie, Folahan Naofall et Eyitayo Kafil évoluant au Canada, vont renforcer la sélection masculine, selon le Président de la Fbbb Alex Paraïso.

La phase retour de ces éliminatoires de la zone 3 va se disputer à Abidjan du 24 au 26 mars prochain, en même temps que le tournoi qualificatif pour l'Afrobasket Féminin 2017. Et pour sa première sortie du côté d’Abidjan, le Bénin joue la Côte d’Ivoire, pays hôte. Un match très important pour les protégés du duo Brigitte Tonon / Basile Klégou, s’ils désirent se qualifier pour le Congo.

Calendrier de la phase aller

Jeudi 16 Mars 2017

17h : BENIN # BURKINA FASO

Vendredi 17 Mars 2017

17h : BURKINA FASO # COTE D'IVOIRE

Samedi 18 Mars 2017

17h : BENIN # COTE D'IVOIRE