CNOSB: Sans surprise, Julien Minavoa est reconduit

Par Arthur Sélo 15 Mar 2017 à 14:35 179

Le comité national olympique et sportif béninois Cnosb a renouvelé les membres de ses instances dirigeantes au cours de l'Assemblée générale élective de l'institution, tenue le samedi 11 mars 2017 à son siège. Le président sortant Julien Minavoa a été reconduit pour un nouveau mandat de quatre ans.

Le président Julien Minavoa succède à lui-même à la tête du bureau exécutif du Comité national olympique et sportif béninois (Cnosb). Au cours de l’assemblée générale élective du samedi dernier, il a recueilli un avis favorable des 30 délégués issus des différentes fédérations et des membres du comité sortant. Candidat et challenger du président sortant Julien Minavoa, le président de la Fédération béninoise de tir à l'arc, Paul Zinsou, a fini par retirer sa candidature. Ceci, parce qu’il conteste des innovations introduites dans le processus du vote.

Le président Julien Minavoa, s'est retrouvé seul candidat. Il a donc été reconduit par 29 voix pour sur les 30. Il est à la tête d'une équipe de 13 membres dont 4 femmes à savoir les vice-présidentes Célestine Adjadohoun, Léa Guillaume, la trésorière générale Esther Odjo Agboton, et le membre Floriane Affoutou Agbolan.

Il faut préciser que deux autres membres dont une femme seront cooptés par les membres élus, afin que le bureau soit composé de 15 membres au total. Une fois l’élection terminée, Julien Minavoa remercie l’ensemble des délégués qui ont participé aux travaux. Il a promis donner d’avantage de son temps à la bonne gestion de la structure. «Je saurai être le bon manager qu’il faut pour qu’à l’issue des 4ans prochaines années de mon mandat, le mouvement sportif sorte encore grandit», laisse-t-il entendre. Bonaventure Coffi Codjia, directeur des Sports d’élite (Des) qui a suivi l’évolution des travaux, a salué l’esprit sportif et de fair-play qui a caractérisé cette assemblée générale.

«Je voudrais avant tout vous féliciter, monsieur le président, pour votre brillante élection», a déclaré le directeur avant de l’exhorter, tout comme tout le mouvement sportif, à travailler «mains dans les mains, afin de relever les nombreux défis qui attendent le Bénin sportif»

La composition du nouveau bureau élu du Cnosb

Président : Julien Minavoa

Vice-présidents : Jean-Claude Talon, Célestine Adjanohoun et Léa Guillaume

Secrétaire général : Fernando Hessou

Secrétaire général adjoint : Germain Loko

Trésorier général : Esther Odjo Agbo

Trésorier général adjoint : Gratien Gbaguidi

Membres: Léopold Gbénou et Floriane Affoutou

Commissaire aux comptes: Rhétrice Dagba, Narcisse Alognissoun