Préparation Championnat d'Afrique amateur de rugby: 34 Ecureuils rugbymen retenus

Par Arthur Sélo 11 Mar 2017

Plus que 34 joueurs. L’équipe nationale du Bénin continue sa préparation pour le championnat d’Afrique amateur de rugby. Et désormais, 34 joueurs vont continuer le travail sous la houlette de l’entraineur Euloge Kossou et son adjoint Evrard Gbozekpa.

Au début, 60 rugbymen ont été appelés. Après trois jours de travail, 41 ont été retenus pour continuer. En plus de ces 34 joueurs, six sont encore en observation. Rappelons que le Bénin se prépare pour le championnat d’Afrique amateur de rugby au Ghana. Une compétition que va se dérouler du 28 avril au 4 mai 2017. Une liste définitive de 25 joueurs va être retenue pour le voyage

Les Écureuils rugbymen retenus

1ere/

1-Akoue Armand

2-Ahouansou Serge

3-Chavoedo Prudence

4-Mebounou Arsène

2eme/

5-Babio Mouritala

6-Mehinto Aziz

7-Hodonou Loui

8-Setondji Janvier Ornel

9-Katchohou sadath

Talon/

10-Do-Santos Gildas

11-Honfo Marius

12-Adelakoun vincent

3eme/

13-Tolofon Herbert

14-Gangnihessou Herman

15-Zannou José

16-Dossou-Yovo Cornille

9/

17-AKakpo Richard

18-Akplogan Elvis

19-Loko Mikaël

20-Dine Camadine

10/

21-Azondé Abraham

22-Kpankon Pablo

11/

23-Sokenou Mathias

24-Metoddakou Fernand

12/13

25-Biaou Yves

26-Gjangoun Emmanuel

27-Adonon Jean Bertrand

28-Daouda Moufliou

14/

29-Laleye jules

30-AcHerblias

31-Wolongan Michel

15/

32-Kinnouvo Pascal

33-Amegnikou Kevin

34-Zossou William

Les joueurs en observations

1-Agbahounde Louis

2-D'almeida Debs

3-Degnon Thimothée

4-Gbetablé Samuel

5-Guegni Alphonse

6-kakpo Paul