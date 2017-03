Eliminatoires Zone 3 seniors de beach-volley : Cotonou accueille la compétition ce week-end

Par Arthur Sélo 11 Mar 2017 à 00:41 156

Les éliminatoires Zone 3 séniors de beach-volley entre-temps repoussés, se jouent du 11 au 12 mars 2017 à la plage Fidjrossè de Cotonou. La Fédération béninoise de volley-ball s’active pour une bonne organisation.

Selon Roger Gahounga, responsable à l’organisation, les dispositions qui s’imposent sont en train d’être prises. Il informe que l’hôtel où doivent rester les hôtes est déjà réservé, le transport et la restauration sont réglés.

Au niveau des Ecureuils, l’encadrement technique et le directeur national, Adam Kpénoukoundéhou, ont profité du report pour effectuer les derniers réglages au sein de l’effectif. Honorine Ballovi, Gnondénou Sodji, Gloria Dahassounon, Rosemonde Ézin, Cremel Hountonagnon et Bachirath Adom, chez les dames ; et Yacoubou Daouda, Fayçal Tamou, Brice Goussi, Gafarou Chabi, Bernadin Dahou et Jérémy Djossou, chez les hommes, veulent se qualifier pour la phase suivante.

Ils vont essayer de décrocher leurs places pour la phase continentale de la compétition, avec des pays comme le Nigeria, le Ghana, le Niger, le Burkina-Faso, la Côte d’Ivoire et le Togo.

Pour le secrétaire général de la Commission de la Zone 3 de volley-ball, Ali Yaro, quatre places sont en jeu dans chaque catégorie. Le directeur technique de la compétition désigné par la Confédération africaine de volley-ball (Cavb), renseigne que l’objectif est de retrouver assez d’équipes de la zone 3 à la phase continentale. Le Bénin est donc prêt pour la tenue de cette compétition sous régionale et les équipes du pays aussi