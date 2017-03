Renouvellement du Comité national olympique et sportif du Bénin

Par Arthur Sélo 10 Mar 2017 à 14:15 239

Le bureau exécutif du Comité national olympique et sportif du Bénin (Cnos-Bénin), va être renouvelé le samedi 11 mars 2017. Après le dépouillement, vendredi 24 février dernier des dossiers au terme de l’appel à candidatures, le secrétariat de l’institution a rendu publique la composition du corps électoral.

Ils sont 30 délégués à avoir le droit de vote samedi 11 mars prochain, pour le renouvellement du bureau exécutif du Comité national olympique et sportif du Bénin. «Une structure, une voix», c’est ce que stipulent les dispositions de l’article 18 de l’organisation, pour l’élection. Au Bénin, vingt-cinq fédérations nationales sont inscrites dans le programme des jeux olympiques, auxquelles s’ajoute le Wushu. Donc les vingt six présidents de ces Fédérations font partie du corps électoral et ont voix délibératives. Il en est de même pour la Commission béninoise des olympiens, l’Organisation antidopage, sans oublier le président sortant, Julien Minavoa, et le secrétaire général sortant, Ali Yaro.

Les directeurs des institutions du Cnos-Bénin, le représentant de l’association nationale des journalistes sportifs, le représentant de l’association nationale de la médecine du sport, et les représentants de tout organisme dont la participation est jugée utile par le bureau exécutif, sont autorisés à prendre part aux travaux avec voix consultatives.

Avant l’élection du bureau, il sera procédé à l’installation du Conseil d’administration du Cnos-Bénin, comme l’indiquent les dispositions de l’article 21, qui stipulent que «Le Conseil d’administration élit en son sein le bureau exécutif, qui se compose d’un président, de trois vice-présidents dont une femme, d’un secrétaire général, d’un secrétaire général adjoint, d’un trésorier général, d’un trésorier général adjoint, d’un représentant des athlètes et de deux membres dont une femme. ».

Après les élections, le bureau élu va coopter deux femmes en qualité de membres, pour siéger en son sein: la présidente de la Commission femme et sport, puis une ancienne athlète avérée, comme l’indique l’article 23.

Pour l’heure, le bureau sortant s’attèle à ce que tout se passe bien.

« Nous voulons montrer au mouvement sportif béninois, le modèle d’Assemblée générale qu’il faut », renseigne le président sortant Julien Minavoa à une semaine des travaux

Bilan reluisant pour Julien Minavoa

Le président sortant Julien Minavoa est candidat à sa propre succession. Et il a un bilan qui plaide pour lui. Deux candidats sont en lice pour prendre la tête du comité exécutif du Comité national olympique et sportif béninois (Cnosb). Le président sortant Julien Minavoa a pour challenger le président de la Fédération béninoise de Tir à l’arc, Paul Zinsou. L’élection a lieu demain et sauf cataclysme, Julien Minavoa sera reconduit à la tête de ce comité exécutif.

Le bilan son premier mandat qui s’achève semble lui donner un avantage sur son adversaire. En prenant les rênes du Cnosb, il a décliné son programme en 16 points. Justement, il y a 4ans, Julien Minavoa avait promis ou décliné sa vision en 16 points. Neuf de ces points ont pu être réalisés. Entre autres, Julien Minavoa a réussi à faire en sorte que le Cnosb soit plus proche des fédérations sportives à travers une connexion CORPORATE.

Le Cnosb a doté chaque membre du Bureau exécutif d’une tablette IPAD en vue de communications permanentes. L’administration du Consb est dotée de matériel roulant pour le renforcement de ses atouts et l’image de marque de l’institution. Le siège de l’institution change progressivement de look. Le président sortant a rendu plus visible les actions du comité auprès des fédérations, en les y associant et/ou en leur faisant parvenir de manière régulière des rapports. Comme promis, le Cnosb a assuré, à ses frais, la formation de secrétaires administratifs, afin d’assurer à chaque fédération une administration moderne.

Depuis 2014, l’institution contribue à l’organisation de la soirée des fédérations, aux fins de distinguer les fédérations les plus actives, les sportifs les plus talentueux (le Cnosb est membre du Conseil d'administration du FNDAJSL qui organise déjà la Nuit des Oscars des Sportifs). Julien Minavoa et son équipe ont aidé les fédérations à mettre en place un mécanisme de suivi des échéances électorales des fédérations, susceptibles de disposer pour le compte de chaque fédération, d’un tableau synoptique des associations affiliées ayant pris effectivement part aux activités durant le mandat.

Des actions en cours

C’est dire que le président sortant a essayé de tenir son engagement. Et les sept autres points sont en cours de réalisation. Au nombre de ces points, le projet d’aider chaque fédération à mettre en place son programme d’activités annuel, appuyé d’un plan de financement, et soutenir chacune des fédérations pour la réalisation d’au moins une des activités programmées. Son désir de rendre la coopération entre le Cnosb et le ministère des Sports (Ms), plus dynamique et plus bénéfique, grâce à la constitution d’une commission permanente Cnosb/Ms, chargée de la préparation des Jeux Olympiques, pour de meilleures performances est maintenant sur une bonne voie, avec l’arrivée de du ministre Oswald Homéky (la commission permanente a été mise en place, mais pour des raisons politiques, rien n'avait évolué).

Le Cnosb n’a toujours pas son nouveau siège, mais il dispose déjà d'un domaine de deux hectares à Akpro-Missérété. L’ambition d’aller à l’assaut des opérateurs économiques et de la presse nationale et internationale afin de susciter les bases d’un engagement dans le sponsoring au profit du sport national, reste intact et les démarches sont menées dans ce sens. La mise en place du dispositif nécessaire à la réalisation du «Répertoire National des Athlètes Béninois», vitrine des dix (10) athlètes les plus performants de chaque catégorie, est en cours de réalisation. C’est dire que le président sortant Julien Minavoa et son équipe ont fait bouger les choses et imprimé une autre dynamique au fonctionnement du Cnosb, et à la relation entre les fédérations et lui

Paul Zinsou garde espoir pour un changement véritable

Principal challenger de Julien Minavoa pour le poste de président, Paul Zinsou était face le mercredi 8 mars 2017, à son domicile de Kindonou, pour expliquer les raisons de sa candidature. Il a exposé son projet de campagne qui se résume en 10 points.

Il entend briser un supposé mythe qui entoure le Comité national olympique et sportif béninois (Cnosb). Et à quelques jours de l’échéance, le candidat Paul Zinsou, principal challenger du président sortant, à l’occasion d’une conférence de presse, a donné les motivations qui sous-tendent sa candidature. Pour lui, depuis 1960, le Bénin n’a jamais gagné une médaille olympique malgré les efforts des Fédérations sportives. Selon ses dires, le système est le même depuis 33 ans.

«… Il (Julien Minavoa) a fait tout le parcours. Quand il a pris les rênes, je m’attendais à un changement, mais j’ai vu qu’il est le produit de leur époque», a justifié Paul Zinsou.

Et pour redorer le blason du Comité olympique béninois, il a décidé de poser sa candidature. Il estime que le Cnosb n’est pas libre. Il se base sur un projet subdivisé en 10 points dont les électeurs ont déjà pris connaissance. «Je garde espoir et je suis serein» confie-t-il. Il précise qu’il n’a rien à perdre.