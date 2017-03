Classement Fifa Coca-Cola du mois de mars: Le Bénin, un abonné de la 66ème place mondiale

Par Roland Affanou 10 Mar 2017 à 00:17 17

Le nouveau classement Fifa/Coca-Cola a été dévoilé hier, à Zurich, par la Fédération Internationale de football association (Fifa). Le Bénin, pour une énième fois, n’a ni progressé ni reculé. Il est toujours à la 66ème place !

La Fédération Internationale de football association (Fifa), a rendu public hier le classement Fifa /Coca-Cola du mois de mars, à son siège à Zurich. Décidément, le Bénin ne veut pas quitter cette 66ème place, pour la cinquième fois consécutive… La place du Bénin s’explique par la non participation des équipes nationales dans les compétitions statutaires de la Confédération africaine de football (Caf), et de la Fédération Internationale de football association (Fifa).

Sur le plan africain, le Cameroun sacré champion d’Afrique, a progressé et occupe désormais la 32ème place. L’Egypte, finaliste malheureux est à la 20ème place. Elle est le premier pays Africain dans ce nouveau classement mondial. Aussi, il faut préciser que l’Algérie à cause de ses contre-performances à la Can Gabon 2017, a chuté dans le classement mondial pour une 50ème place. Or, le Burkina Faso se hisse au 36ème rang mondial, son meilleur classement de l’histoire. Sur le plan mondial, l’Argentine garde sa première place et le Brésil sa deuxième place. Suivis de l’Allemagne (3ème), du Chili (4ème), de la Belgique (5ème), et de la France (6ème). Le champion en titre d’Europe, le Portugal, est à la 8ème place.

Dans le nouveau classement publié hier par la Confédération africaine de football (Caf), le Bénin est à la 14ème place. L’Egypte est à la première place, le Sénégal à la 2ème place et le Cameroun à la 3ème place. La Tunisie de son côté est reléguée à la 5ème place. Elle est dépassée par le Burkina Faso qui est à la 4ème place. L’Algérie s’enfonce de plus en plus et est à la 11ème place.

Le top 10 mondial

Argentine Brésil Allemagne Chili Belgique France Colombie Portugal Uruguay Espagne

Le top 20 africain