Trophée l’Equipe 2017 : La sélection béninoise de pétanque à Tours

Par Arthur Sélo 08 Mar 2017 à 18:35 132

Rechercher OK

Médaille d’argent lors du dernier championnat du monde de pétanque, la sélection du Bénin est présente à Tours, dans le cadre du tournoi international du « Trophée de l’Equipe », pour leur premier challenge de l’année 2017.

Sur les cendres de leur exploit d’Antananarivo en décembre 2016 (vice champions du monde), les Ecureuils boulistes vont tenter d’allumer d’autres flammes. Ils sont à Tours pour prendre part au tournoi «Trophée de l’Equipe». Il s’agit de la première édition du tournoi des meilleures nations mondiales, organisée par Quarterback et L’Equipe, qui se déroule sur le boulodrome de Tours.

La compétition a démarré lundi 6 février 2017, et prendra fin le samedi 11 mars 2017. Nos joueurs sont donc face à un nouveau défi non moins important, celui de revenir de Tours (France) avec l’un des trophées en compétition. Cinq autres équipes prennent part à cette première édition à savoir, la France représentée par deux sélections, la Thaïlande (Vice-championne du Monde 2012), Madagascar (Champion du Monde 2016) et l’Italie (sous la houlette de Diego Rizzi).

La triplette béninoise est composée de Marcel Bio, Alain Latédjou, Ronald Botré, sous la direction du Directeur Technique, Guy Tronou. Cette triplette va essayer de confirmer la performance d’Antananarivo. C’est pourquoi avant leur départ, les joueurs ont eu droit à plusieurs séances d’entrainements, dans le but de faire une bonne prestation.

Lire Coupe du monde de pétanque : Les Ecureuils boulistes, vice-champions accueillis en héros

A noter d’après le comité d’organisation, que la compétition se joue en 2 poules de 3 joueurs/équipes, pour les parties éliminatoires. Les 2 meilleur(e)s de chaque poule se rencontrent en ½ finales croisées, puis la finale se joue entre les 2 vainqueurs des ½ finales. Les perdants des ½ finales s’opposent pour la 3ème place de la compétition