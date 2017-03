Match amical: Mauritanie # Bénin 20 joueurs retenus par Oumar Tchomogo

Par Arthur Sélo 06 Mar 2017 à 14:36 240

Omar Tchomogo a dévoilé une liste de 20 joueurs pour le match amical du 24 mars 2017, contre la Mauritanie à Nouakchott. Une seule surprise est la convocation du milieu défensif Olivier Verdon, qui évolue avec la réserve de Fc Bordeaux. Deux autres nouveaux sont dans le groupe.

Ils sont 20 à être retenus pour disputer le match amical entre la Mauritanie et le Bénin. Un match qui entre dans le cadre des journées Fifa, et de la préparation des Ecureuils pour les éliminatoires de la Can 2019. Alors, Oumar Tchomogo a sorti une liste de 20 joueurs qui vont effectuer le voyage de Nouakchott. En grande partie, Tchomogo a renouvelé sa confiance aux joueurs qui ont joué les éliminatoires de la Can 2017. On retrouve les ténors comme le capitaine Stéphane Sessègnon, Khaled Adénon, Koukou Djiman, Fabien Farnolle, Mickaël Poté et Bello Babatundé. Les autres habitués sont aussi présents à l’image de David Djigla, Jodel Dossou, Jordan Adéoti, le meilleur buteur africain de la ligue1 en France Steve Mounié (11 buts), et Rudy Gestede.

Les nouveaux venus

Oumar Tchomogo a inscrit une surprise dans sa liste de 20 joueurs. Pour la première fois, le milieu défensif de Bordeaux, Olivier Verdon, est appelé en équipe nationale du Bénin. Le jeune Franco-béninois de 21 ans à la grande taille est inconnu du public. Il évolue cette saison avec la réserve girondine en CFA 2, où il a déjà disputé 14 matches cette saison. Avant d’être recruté à Bordeaux en janvier 2016, il a évolué en CFA 2 à Angoulême.

Finalement, Cédric Hountondji (22ans) a rejoint les Ecureuils. Titulaire indiscutable au Gazélec Ajaccio, il a rejeté pendant longtemps l’appel du Bénin, certainement dans l’espoir de jouer pour la France dont il a déjà porté les couleurs au niveau des catégories d’âge. L’ancien rennais va donc faire ses débuts sous le maillot jaune. Le troisième franco-béninois qui rejoint la troupe de Tchomogo est Moise Adilehou (21 ans). Débarqué à l’AO Kerkyra en première division grecque cette saison, l’ancien défenseur de Porto se présente comme une bonne pépite pour l’avenir dans son secteur.

Les absents

Au nombre des absents relevés dans la liste de l’entraineur Oumar Tchomogo, il y a Fadel Suanon. Ce joueur n’a jamais su saisir sa chance depuis que l’entraîneur lui a accordé sa confiance. Nana Badarou n’est pas retenu pour le voyage. L’ancien joueur de Aslo Chlef, actuellement au Koweït dans le club de Burgan, auteur d’une belle saison, n’ai pas forcément un premier choix pour Tchomogo. Il a donc préféré le laisser. Les deux gros absents de cette liste sont Sessi d’Almeida et Frédéric Gounongbé. Ces deux là évoluent en Angleterre en championship. Le premier a écopé de six mois d’absence pour blessure au genou, le second a été opéré le mois passé au pubis. Emmanuel Imorou n’a toujours pas fait son retour en équipe nationale. Revenu entre temps de blessure, l’ancien joueur du Fc Braga ne fait plus partie des plans de Garande.

La liste des 20 joueurs béninois