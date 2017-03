«Am tennis open Nati 2017»: Félix Hounpkèvi s’offre le premier prix

Par Arthur Sélo 05 Mar 2017 à 13:34 133

Démarré depuis le 14 Février dernier, la 1ère édition du tournoi du land tennis dénommée «Am tennis open Nati 2017», a connu son épilogue le jour dimanche 26 Février dernier sur la pelouse du village SOS de Natitingou.

17 joueurs étaient en lice, sans oublier que Becoude Carmine championne en titre du Benin a affronté sa vice championne en match d'exhibition. Au terme de cette compétition linéaire pleine de surprises, Hounpkèvi Félix a été vainqueur devant Charles, après avoir éliminé Yapka Magloire (champion en titre du Benin). Becoude Carmine a remporté le match d'exhibition, et empoché 25.000F.

Les 17 joueurs en lice ont été hébergés et restauré par le comité d'organisation. Ce tournoi est une initiative de l'Ong Play Your Game. L'objectif visé est la promotion du tennis, permettre aux talentueux joueurs d'être en jambes pour être compétitifs, et surtout, permettre à Natitingou d'abriter un grand tournoi de tennis. Après Cotonou et Parakou, il est important de décentraliser cette compétition.

Les différents prix

1er prix trophée enveloppe de 200.000F

2ème finaliste 100.000F

1/2 finaliste 50.000F

1/4 de finaliste 25.000F