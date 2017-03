Championnat d'Afrique amateur de rugby: 41 Ecureuils retenus pour continuer la préparation

Par Arthur Sélo 05 Mar 2017 à 13:15 194

L’équipe nationale de rugby du Bénin a entamé sa préparation pour le championnat d’Afrique amateur, le samedi 25 février 2017 au stade René Pleven d’Akpakpa avec 62 joueurs. Après trois jours de travail, le groupe a été réduit à 41 joueurs, qui travaillent sous la houlette d’Evrard Gbozekpa, en attendant l’arrivé du sélectionneur principal, Euloge Kossou.

Ils sont désormais 41 rugbymans à préparer le championnat d’Afrique amateur de rugby. Après un travail de trois jours, l’encadrement a retenu un groupe de 41 joueurs pour la suite des préparatifs. Samedi et dimanche dernier, les joueurs ont été soumis à des tests physiques sous la supervision du préparateur physique, Anicet Bernard Noumonvi. Ils ont également subi des tests techniques et tactiques. Ces joueurs retenus pour la suite vont travailler la défense en mêlée, la défense en jeu, le replacement, les plaquages offensifs, la défense en phases statiques, les mêlées et touches, la défense en mouvement, la tactique et l’arbitrage, suivis d’un rappel des règles de jeu sur les phases importantes.

Il est aussi prévu des mises en situation sans engagement physique, faites d’oppositions entre équipes sans plaquages, positionnement sur le terrain et choix d’une équipe type. Selon Evrard Gbozekpa, le groupe retenu «va continuer le travail jusqu’à la veille du départ de la délégation ». Une liste définitive de 25 joueurs sera retenue pour le voyage. Les joueurs retenus ont renoué avec l’entrainement hier au stade René Pleven de Cotonou. Le Bénin est dans le groupe D du championnat d’Afrique amateur, qui se tiendra au Ghana, du 28 avril au 4 mai 2017.

Liste des joueurs retenus

1-Akoue Armand

2-Ahouansou Serge

3-Chavoedo Prudence

4-Dossou-Yovo Carmille

5-Mebounou Arsène

6-Babio Mouritala

7-Mehinto Aziz

8-Hodonou Loui

9-Setondji Janvier Ornel

10-Gbodogbe Olympe Talon

11-Do-Santos Gildas

12-Degnon Thimothée

13-Honfo Marius

14-Adelakoun vincent

15-Aflavi José

16-Katchohou Sadath

17-Agbanhoundé Louis

18-Kakpa Paul

19-Gangnihessou Herman

20-Zannou José

21-AKakpo Richard

22-Akplogan Elvis

23-Loko Mikaël

24-Dine Camadine

25-D'Almeida Debs

26-Azondé Abraham

27-Tchoubadé Nassirou

28-Kpankon Pablo

29-Sokenou Mathias

30-Guegni Alphonse

31-Metoddakou Fernand

32-Biaou Yves

33-Gjangoun Emmanuel

34-Adonon Jean Bertrand

35-Daouda Moufliou

36-Sokenou Florent

37-Acladjè Elias

38-Wolongan Michel

39-Kinnouvo Pascal

40-Amegnikou Kevin

41-Tolofon Herbert