Eliminatoires Afrobasket Seniors 2017: Les staffs techniques nommés et des joueurs présélectionnés

Par Arthur Sélo 04 Mar 2017 à 10:04 145

Le Bénin accueille la phase aller des éliminatoires afrobasket seniors homme et dames, du 15 au 18 mars 2017.

Pour une bonne participation du Bénin à ces éliminatoires, la Fédération béninoise de basket-ball s’est mise au travail. Les encadrements techniques des deux équipes ont été nommés. L’équipe masculine est conduite par Brigitte Tonon. Elle est assistée par Basile Klégou. Quant à l’équipe féminine, elle est dirigée par Abdel-Aziz Adoumbou, assisté de Pyrhus Sindehou.

Ils ont la lourde mission de faire qualifier les deux sélections du Bénin. Cela passe par de belles prestations à Cotonou lors de la phase aller de ces éliminatoires, puis lors de la phase retour qui va se jouer à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 22 au 26 mars. Alors il faut vite se mettre au travail. C’est pourquoi, les listes des joueurs présélectionnés pour constituer les deux sélections sont rendues publiques. Au niveau des hommes, Aspac place neuf joueurs, Elan six et Renaissance bbc sept. Du côté des dames, c’est encore l’Aspac qui se taille la bonne part. Huit joueuses viennent de l’Aspac, six d’Energie, trois de l’Aso Modèle, deux de Renaissance bbc, deux de Flamme et une de S. Falaah.

Liste des joueurs présélectionnés

Dames

1 Christelle Houenou (Aspac)

2 Marlène Somakou (Aspac)

3 Faouziath Salaou (Aspac)

4 Rafiath Salaou (Aspac)

5 Ralmath Salaou (Aspac)

6 Marthe Natta (Aspac)

7 Nalmath Dangou (Aspac)

8 Aïtchath Kondo (Aspac)

9 Machiath Ladani (Energie)

10 Aldonie Hounkonnou (Energie)

11 Djèmilath Aminou (Energie)

12 Ramousiath Agbaïsso (Energie)

13 Colombe Takpamelo (Energie)

14 Annie Kouke (Energie)

15 Zouliath Moudjibou (Renaissance)

16 Clarisse Ogoubiyi (Renaissance)

17 Claudia Hounsinou (Aso Modèle)

18 Paulette De-Souza (Aso Modèle)

19 Awanath Assogbadjo (Aso Modèle)

20 Ziadath Laleyè (S. Falaah)

21 Valérie Dossou (Flamme)

22 Assanath Salifou (Flamme)

Hommes

1 Emmanuel Lougbégnon (Aspac)

2 Cyde Dovonou (Aspac)

3 Brice Hounnou (Aspac)

4 Romaric Quenum (Aspac)

5 Matino Amino (Aspac)

6 Enock Gandjeto (Aspac)

7 Joël Houessou (Aspac)

8 Afiz Yarou (Aspac)

9 Ghikel Sagbohan (Aspac)

10 Romario Akpatchi (Elan)

11 Vivien Tossou (Elan)

12 Joël Gnimassou (Elan)

13 Arnold Yacoubou (Elan)

14 Roland Adjado (Elan)

15 Raoul Odou (Elan)

16 Cédric Capo-Chichi (Renaissance)

17 Moussa Diène (Renaissance)

18 Abasse Alabode (Renaissance)

19 Festus Worou (Renaissance)

20 François Guedou (Renaissance)

21 Aimé Montcho (Renaissance)

22 Serge Adéossi (Renaissance)