Championnat national de basket-ball: Règne sans partage de l’Aspac

Par Arthur Sélo 02 Mar 2017 à 11:47

La troisième journée du championnat national de première division de basket-ball, a été disputée ce week-end sur les différents parquets.

Le choc de la journée entre Renaissance Bbc et l’Association sportive du Port autonome de Cotonou (Aspac) chez les dames, a été remporté par les portuaires. Il n’y a pas eu de surprise lors de cette troisième journée du championnat national de basket-ball de première division. Les dames portuaires ont tenu leur rang au Hall des arts, loisirs et sports (Hals) de Cotonou. Elles ont maitrisé leur match devant les dames de Renaissance Bbc.

La rencontre entre les deux équipes s’est soldée par un score fleuve de 103-46, en faveur des dames d’Aspac. Et comme on pouvait s’y attendre, il y a eu du beau jeu. Auteur d’un parcours sans faute jusque-là, l’Aspac se maintien en tête de classement avec 6 points, 250 points marqués pour 127 encaissés, soit un écart de +123. Renaissance Bbc se retrouve à la troisième place après cette défaite, avec 4 points, 130 points marqués, 200 encaissés et un écart de -61.

L’autre match de la journée a opposé, samedi au stade Charles de Gaulles de Porto-Novo, Flamme de Missérété et Energie de la Société béninoise d’Energie électrique (Sbee), chez les dames. Sans forcer, les électriciennes ont pris le dessus sur la formation de Flamme. Les dames de la Sbee ont usé de leur expérience pour dominer leurs adversaires, par un score de 73-29. Elles confortent leur deuxième place dans le classement. Elles totalisent cinq points avec 209 points marqués, 150 encaissés, et un écart de +59. Flamme de Missérété quant à elle garde toujours la dernière place du classement général, avec seulement 3 points. Elle a enregistré trois défaites en autant de rencontre.

Au niveau des hommes, il faut noter que l’Aspac bénéficie du forfait de l’Uac, et qu’Elan a battu Lumière 110-42. Après trois journées donc, l’Association sportive du Port autonome de Cotonou domine le championnat hommes et dames

Les résultats de la 3è journée

Samedi 25 février 2017

Dames

Renaissance # Aspac 46-103

Espoir # Renaissance 67-60

Flammes # Energie 29-73

Hommes

Aspac # Uac Forfait de Uac

Elan # Lumière 110(42

Dimanche 26 février 2017

Dames

Aso Modèle # S. Falaah 65-27