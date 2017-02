Tic2f: Quatre académies retenues pour la phase nationale

Par Arthur Sélo 25 Fév 2017 à 10:01 77

La phase nationale de la 7ème édition du Tournoi international des centres de formation (TIC2F), aura lieu les vendredi 24 et samedi 25 février 2017.

4 académies sur 11 ont été retenues à l’issue du processus de sélection des dossiers fournis, en respect du Règlement 2017 de la compétition. Il s’agit de : Alodo Sports, Apj (Poté Académie), Aspa Abomey et Cefes. Les quatre équipes vont jouer dans une formule linéaire en aller simple. Les trois premiers au classement par points, seront retenus. Ces trois académies retenues vont s'ajouter au champion en titre Abi Sports, pour la phase internationale. Les rencontres se jouent sur le terrain de l’Université d’Abomey-Calavi.

Les deux premières journées de la phase nationale du Tic2f, se jouent vendredi dans la matinée et dans l’après-midi. La troisième journée est prévue pour le samedi et cette phase nationale va prendre fin dans l’après-midi de ce même samedi. Ce tournoi est initié et organisé par Mounirou Daouda.

Liste des académies retenues

Alodo Sports

Apj (Poté Académie)

Aspa Abomey

Cefes

Programme de la phase nationale

vendredi 23 février

1ere journée

1er match Alodo Sports – Cefes

2e match Apj – Aspa

2e journée

1er match Apj - Cefes

2ème match Alodo Sports – Aspa

Samedi 24 février

3e journée

1er match Cefes – Aspa

2e match Apj - Alodo Sports