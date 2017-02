Bénin: Entretien avec Aimé Sèbio, sélectionneur national des Écureuils juniors de handball

Par Arthur Sélo 25 Fév 2017 à 09:56 91

Comme annoncé, les deux sélections nationales juniors de handball du Bénin se préparent pour la phase continentale de l'édition 2017 du Chalenge Trophy. Elles ont repris l’entraînement ce mardi 21 février 2017 au stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou.

Les deux sélections composées de 36 joueurs dont 18 dames, travaillent sous la direction d'Antoine Alladé chez les dames, et d'Aimé Sèbio chez les messieurs. L’entraineur des hommes s’est prêté à nos questions dans un entretien où il a exposé ses ambitions pour la compétition qui va se dérouler au Mozambique du 21 au 28 Mai prochain.

Quels sont les objectifs du Bénin au Challenge Trophy 2017 qui se joue en mai prochain au Mozambique?

Je suis un homme de défis. Je ne vais pas à cette compétition pour perdre. J'y vais pour gagner. Mon objectif est de revenir avec le trophée et qualifier le Bénin pour la phase mondiale. Comme je le dis toujours, je prendrai les matches en fonction des adversaires et match après match. Ce qui est certain, le Bénin a ses cartes à jouer dans cette compétition. Tout le monde attend de nous découvrir, après notre épopée d’il y a quatre ans. Donc, nous n’avons pas le droit à l’erreur. Pour tout le monde, si les Ecureuils handballeurs ont pu se qualifier à côté du Nigéria, il va falloir compter sur nous. Je vous confirme que je vais à cette compétition pour ne pas faire piètre figure. Ceci passera donc par une préparation digne du nom, avec des matches amicaux qui permettront à l'encadrement technique de corriger les défaillances, au fur et à mesure.

Où en êtes-vous par rapport aux préparatifs?

Nous avons entamé les préparatifs ce mardi au stade de l’Amitié général Mathieu Kérékou de Cotonou, avec un effectif 18 de joueurs. Nous avons maintenu les 14 qui nous ont permis de décrocher brillamment la qualification pour la phase continentale à Lomé, avec un parcours sans faute. A ce lot, nous avons ajouté quatre autres joueurs que nous avions déjà ciblés, afin de susciter la concurrence. Pour l'heure, les 18 joueurs ont répondu présents et tout se passe bien. Cette première phase du regroupement consiste à travailler la forme physique des joueurs, comme nous ne sommes pas en championnat. Ensuite, nous allons aborder la préparation technico-tactique. Nous allons travailler jusqu’à la veille de notre départ pour le Mozambique.

Avez-vous déjà rencontré des difficultés?

Juste après la première journée des séances d’entraînement, j’ai enregistré des blessés dans le groupe. En effet, j'ai constaté que quatre joueurs sont venus au regroupement blessés depuis leur club. Puisqu’ils sont des éléments clés de l'effectif, je les ai mis à la disposition du staff médical pour des soins, afin de les récupérer. L'autre chose que je déplore est la condition dans laquelle nous nous entraînons. Tenez ! Nous nous préparons pour une compétition qui va se dérouler en salle au Mozambique, mais au Bénin, nous nous entraînons sur du béton et à l’air libre. Pour quel résultat? C’est inadmissible. Cela favorise les cas de blessures. La phase continentale du challenge Trophy est comme la Coupe d'Afrique des nations (Can) au football. Je ne comprends pas pourquoi les responsables, en l’occurrence le ministère des Sports, ne peuvent pas mettre à notre disposition, les installations du palais des sports ou celles du hall des arts, loisirs et sports. Je voudrais donc saisir l'occasion pour demander au ministre Oswald Homéky de donner les instructions qu'il faut, pour que nous travaillions dans de bonnes conditions. Sans cela, les enfants ne pourront pas avoir les automatismes et prendre les repères. Je lui demande de nous venir en aide. D'ailleurs, il nous a fait des promesses et je sais qu'il ne va pas nous abandonner en si bon chemin. Nous ne lui demandons pas de grand chose. Nous avons besoin de son assistance morale. Que les enfants sachent que le ministre les soutient! Dès sa prise de fonction, il a promis de donner les mêmes chances à toutes les disciplines sportives. C’est pour lui, une occasion de tenir une fois encore sa parole. Vous savez bien qu’à la suite de notre double sacre à Lomé, le ministre des Sports a offert un petit déjeuner à la délégation béninoise. Un moment festif au cours duquel Oswald Homéky a promis aux joueurs, devant caméras et micros, une prime spéciale. Mais depuis lors, c'est un calme plat. Vu le challenge qui s'annonce, il serait convenable qu'il honore ses engagements, afin de motiver et de galvaniser les joueurs. C'est mon appel.

Quel est l'état d'esprit de votre troupe?

Le moral est au top. Outre les difficultés que je viens de vous énumérer, tout se passe très bien. Les joueurs sont galvanisés et motivés. Tout comme l'encadrement technique, ils sont conscients de l'enjeu.