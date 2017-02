Wushu : Le Bénin accueille le championnat d’Afrique 2017

Par Arthur Sélo 22 Fév 2017 à 16:22 187

Une bonne nouvelle pour le Bénin et pour les amateurs de wushu. Le 6è championnat d’Afrique de wushu va se dérouler à Cotonou. Selon David Ataï, le trésorier général de la Fédération béninoise de wushu (Fbw), en marge dudit championnat, il sera organisé l’Assemblée générale ordinaire de la Confédération africaine de wushu (Caw), où les acteurs vont faire un bilan à mi-parcours.

«Tout est mis en œuvre avec le soutien du ministre des Sports et le management du président Patrice Kobenan. On attend juste la notification qui est en cours d’établissement», a-t-il confié. En outre, le Bénin accueillera également selon les dires de David Ataï, l’Assemblée générale élective de l’Union des fédérations Ouest africaines (Ufoa) de wushu. En somme, un programme ambitieux, riche en activités qui n’attend que l’accompagnement du ministère des Sports et des sponsors pour sa concrétisation.

Le trésorier en a profité pour aborder le programme d’activité 2017, subdivisé en deux axes, plusieurs chantiers attendent le comité de la Fbw. Sur le plan national, il sera question de l’organisation des compétitions statutaires, notamment le championnat national de wushu et la coupe du Bénin. Sur le plan international, à en croire les explications de David Ataï, le wushu béninois sera sur plusieurs fronts. On peut citer la participation du Bénin, au 14e championnat du monde de la discipline, aux Jeux de la solidarité islamique à Bakou en Azerbaïdjan, au championnat Ouest africain de wushu en Côte-d’Ivoire, etc.

Concernant le bilan de l’année écoulée, il estime qu’il est positif. A ce titre, il a évoqué la deuxième place occupée par l’équipe béninoise à Lomé lors de la 3e édition du Championnat Ouest africain de wushu. Le Bénin était venu au bercail avec 13 médailles dont sept en or, cinq en argent et une de bronze derrière la Côte-d’Ivoire (première). «On aurait pu faire mieux. Les moyens nous ont fait défaut», a-t-il regretté. Il y a aussi eu l’élection du président de la Fbw Patrice Komenan, au poste du vice-président de la Confédération africaine de wushu (Caw)