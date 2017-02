Championnat du monde de roll ball: Sept athlètes et un entraîneur s’envolent pour le Bangladesh

Par Arthur Sélo 18 Fév 2017 à 12:17 108

Rechercher OK

Les Ecureuils Rollers ont quitté Cotonou dans la nuit d’hier mercredi 15 février 2017, pour Dhaka (Bangladesh), où ils prendront part au quatrième Championnat du monde de Roll ball, qui se déroulera du 17 au 24 février prochain.

La délégation est composée de huit personnes dont sept athlètes et l’entraîneur national de la Fédération béninoise de roller sports. Aziz Yessia John-Carlos Gbaguidi. Abdou Karim Mahoulikponto, Chrysther Adéossi, Dieudonné Mèhomey, Jésugnon Raymond Ahoudji, Jude Elie Noukpokinnou, Bonheur Dossou-yovo et Déo-Gracias Amoussou, sont les représentants béninois à cette compétition. Quarante quatre autres pays sont attendus à ce championnat du monde. Tout comme le Bénin, les athlètes du Rwanda, du Sénégal, de la Guinée, de la Sierra Léone, du Congo, de la Zambie, de la Tanzanie, de la Côte d’Ivoire et de l’Egypte vont représenter le continent africain lors de cette compétition.

A en croire le président de la Fédération béninoise de Roller sports, Marius Tchibozo, les athlètes ont été retenus, au terme d’une sélection nationale qui a regroupée tous les clubs de roller sports actifs, sur le campus d’Abomey-Calavi, le 4 janvier dernier. Une détection dirigée par le sélectionneur national John Carlos Gbaguidi en personne, qui affirme que le «Bénin a de fortes chances de sortir des matches de poule pour continuer l'aventure du championnat».

Joint au téléphone hier lors de l’embarquement de la délégation béninoise, Marius Tchibozo a confié que le premier défi de ces représentants est de s’extirper de la phase des poules. Le second est de revenir au bercail avec le trophée. Il estime que une fois la phase des poules passées, le Bénin a des chances d’aller jusqu’au bout. Il a rappelé que le Bénin avait déjà participé à la compétition. Alors, pour lui, la première participation a permis aux athlètes d’acquérir des expériences.

Ces expériences doivent leur permettre d’aller loin dans la compétition au Bangladesh