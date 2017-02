Préparatifs Chan Kenya 2018: Les Ecureuils locaux ont repris le travail

Par Arthur Sélo 15 Fév 2017 à 09:11 410

L'encadrement technique de l’équipe locale du Bénin, a remis la troupe au travail. Dans le cadre des éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations de football, Kenya 2018, Oumar Tchomogo et son staff, ont entamé leur regroupement, ce jeudi 9 février 2017 au stade René Pleven de Cotonou.

Pour cette première séance de prise de contact, 32 joueurs locaux ont été convoqués. Sur la liste, on retrouve 3 gardiens de but, 11 défenseurs, 13 milieux de terrain et 5 attaquants. Il faut rappeler que la majorité des joueurs ayant pris part à la campagne du tournoi de l'Uémoa, a été rappelée. Les séances se poursuivront demain. Au terme de cette première phase, une liste de joueurs sera retenue pour la suite. Rappelons que, pour le compte des éliminatoires du Championnat d'Afrique des nations Kenya 2018, le Bénin affronte le Togo au premier tour. Le vainqueur de cette double confrontation sera qualifié au second tour, et jouera en aller-retour contre le Nigeria, pour être qualifié pour la phase finale. Trois équipes de cette zone Ouest B seront qualifiées pour la phase finale au Kenya.

Premier tour (Match aller), le week-end du 14; 15 et 16 juillet Togo # BÉNIN

Premier tour (Match retour), le week-end du 21; 22 et 23 juillet 2017.