Championnat national de basket-ball: Les grands sont au rendez-vous, l’Uac forfait

Par Arthur Sélo 14 Fév 2017 à 08:14 174

La Fédération béninoise de basket-ball a lancé, samedi 11 février 2017 au Hall des arts, loisirs et sports (Hals) de Cotonou, le championnat national de première division de la saison 2016-2017.

Au total douze équipes dont six chez les dames, vont animer ce championnat. La succession d’Elan de Porto-Novo chez les hommes et d'Aspac chez les dames est donc ouverte. Renaissance et Energie chez les dames, Aspac chez les hommes ont bien démarré.

Jusqu’au 12 mars prochain, les amoureux du basket-ball vont prendre du plaisir à suivre leur sport et leur équipe. La Fédération béninoise de basket-ball a lancé le championnat national de première division de la saison 2016-2017. Pour le compte de la première journée de ce championnat, six rencontres étaient au programme. En première heure ce samedi, Renaissance Bbc et AS Falaah se sont défiées au niveau des dames. Au terme de la rencontre, les dames de Renaissance ont pris le dessus (68-53). De son côté, Energie de la Société béninoise d’énergie électrique (Sbee), vice-championne en titre, n’a fait qu’une bouchée d’Aso Modèle de Porto-Novo (82-37). La plus grosse affiche de cette première journée, a tourné à l’avantage des portuaires. L’Association sportive du Port autonome de Cotonou (Aspac), était opposée à Renaissance Bbc. Les vice-champions en titre ont maîtrisé de bout en bout la rencontre, pour finir par l’emporter sur le score de 82-60. Le dimanche, à Porto-Novo, les dames de Flamme sont passées à la trappe devant celles d’Aspac. Elles ont été étrillées 23 points contre 67. La rencontre au niveau des hommes entre Elan de Porto-Novo et l’Université d’Abomey-Calavi (Uac), n’a pu être jouée. L’Uac n’a pas effectué le déplacement de Porto-Novo. L’équipe a donc perdu par forfait et selon le règlement, perd du coup la manche retour.

Au terme de cette première journée, le manager général de l’Aspac, Basile Klégou reconnaît qu’il «reste beaucoup de choses à faire pour le basket-ball béninois ». Pour lui, le niveau du basket-ball béninois ne permet pas aux clubs et aux sélections nationales, de rivaliser dans la sous-région. Soulignons que ce championnat regroupe chez les dames, la championne en titre, l'Association sportive du Port autonome de Cotonou (Aspac), Energie de Cotonou de la Société béninoise d'énergie électrique, Renaissance de Cotonou, AS Fallah de Porto-Novo, Aso Modèle de Porto-Novo et Flamme de Missérété. Au niveau des Hommes, ce sont les clubs Renaissance de Cotonou, Aspac, Espoir de Cotonou, le club des étudiantes de l'Université d'Abomey-Calavi (Uac) (championnes en titre), Élan de Porto-Novo et Lumière d'Abomey qui animent ce championnat