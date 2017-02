Championnats africains: Les cyclistes béninois apportent les dernières touches à leur préparation

Par Arthur Sélo 12 Fév 2017 à 12:47 165

Rechercher OK

Les cyclistes béninois vont prendre part, du 14 au 19 février 2017 à Louxor en Egypte, au Championnat africain de cyclisme. Pour bien préparer cette compétition, les coureurs béninois sont en stage, sous la supervision du directeur technique national, Fernand Gandaho, afin de peaufiner les derniers réglages.

Pour permettre aux cyclistes béninois, de se présenter au championnat africain qui démarre le 14 février prochain en Egypte, la Fédération béninoise de cyclisme (Fébécy) ne ménage pas d’efforts. Depuis un mois, une dizaine de coureurs béninois sont en préparation, sous la houlette du Directeur technique national (Dtn), Fernand Gandaho. Ronaldis Noutaï, Augustin Acakpo Amoussouvi, Robert Kponha, Idrissou Abdul Bachiki, Emmanuel Sagbo, Jacques Hounzangbè, M'po Ntcha, Remi Sohou, Arnaud Touituiga et Ezekiel Ahouandjitodé sont soumis à un rythme et à plan de préparation technique et physique.

Le Bénin a manqué de justesse de prendre part au Tour du Mali, qui a eu lieu du 1er au 05 février dernier. Alors, le président de la FéBéCy, Rhétice Dagba et son Comité exécutif, s’activent pour se rendre à Louxor en Egypte du 14 au 19 février, pour ces championnats d’Afrique. La délégation sera conduite par le vice-président, Lucien Guézo, renseigne le président. Au terme de la phase préparatoire, «trois cyclistes seront retenus pour défendre les couleurs nationales», informe le Dtn, Fernand Gandaho qui rassure que tout se passe dans de bonnes conditions.

«Nous avons une équipe en forme et compétitive avec l’arrivée de Ronaldis Noutaï venu des États-Unis», confie-t-il.

Selon ses dires, l’objectif est de «faire mieux que les précédentes participations». «Nous devrons être patients. Car, nous sommes en transition avec une équipe jeune, associée à l’ancienne génération», tempère-t-il avant de demander le soutien des autorités en charge du sport. Le président Rhétice Dagba abonde dans le même sens, en lançant un vibrant appel à l’endroit du ministre des Sports, Oswald Homéky, qu’il invite à jeter un regard bienveillant sur le cyclisme