8ème jeux de la francophonie : le Béninois Daouda Korongo qualifié

Par Pascal Mensah 12 Fév 2017

Quelques semaines après sa victoire, qui lui a permis de remporter le Marathon d'Agadez du Niger, Daouda Korongo a, une fois encore, honoré les couleurs nationales du Bénin, en inscrivant une performance à nulle autre pareille.

Il s'est imposé en remportant ce samedi le marathon Saint François de sales de Parakou en 2.24.50 sur les 42,195km.

Avec ce record au chrono, l'athlète du CEC obtient ainsi les minima, c'est à dire le précieux sésame pour participer aux 8ème jeux de la francophonie qui se tiendront à Abidjan en Côte d'Ivoire en Juin prochain.

2 h 28 minutes est le chrono exigé pour les minima du marathon des jeux de la Francophonie. Après Rabat et Casablanca (Maroc, 1989), Paris (France en 1994), Antananarivo (Madagascar, 1997), Ottawa et Hull (Canada, Canada-Québec, 2001), Niamey (Niger, 2005), Beyrouth( Liban, 2009), récemment Nice (France, 2013), c'est la Côte d'Ivoire qui accueillera les meilleurs jeunes talents artistes et sportifs francophones lors des villes jeux de la francophonie.