Classement Fifa Coca-Cola: Toujours le statu quo pour le Bénin

Le nouveau classement Fifa/Coca-Cola, a été rendu public hier, à Zurich, par la Fédération Internationale de football association (Fifa). Le Bénin, pour la troisième fois consécutive, n’a ni progressé ni chuté. Il se maintient toujours à la 66ème place.

Pour la quatrième fois consécutive, après celles de novembre et décembre 2016 et de janvier 2017, le Bénin se maintient encore à la 66ème place, avec un total de 531 points.

Les Béninois, en ne progressant pas, ont profité de la remontée spectaculaire des pelotons de tête. C’est le cas du Cameroun. Sacré champion d’Afrique lors de la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Gabon 2017, le Cameroun a engrangé vingt neuf (29) places, et se trouve désormais à la 33ème place. L’Egypte, finaliste malheureuse de la dernière Can, a progressé de douze (12) places et est actuellement à la 23ème place. Le Sénégal, quart de finaliste de la Can 2017, a gagné deux (02) places et est à la 31ème place. Le Burkina Faso, 3ème à la Can 2017 et le Ghana, demi-finaliste malheureux, ont fait respectivement un bond de quinze (15) et neuf (09) places, et sont dorénavant à la 38ème et la 45ème place. L’Algérie qui a échoué lors des phases de groupes, a chuté de onze (11) places, et est à la 50ème place. Idem pour le Togo, qui aussi a dégringolé de onze (11) places, en se retrouvant à la 101ème place.

Sur le plan mondial, l’Argentine garde sa première place et le Brésil la deuxième. L’Allemagne reste à la 3ème place et la France est à la 6ème place. Dans le nouveau classement publié hier par la Confédération africaine de football (Caf), le Bénin est à la 14ème place sur le continent. Le Sénégal de son côté, a perdu sa première place au profit de l’Egypte. Il est désormais à la deuxième place. Quant au Cameroun, il prend la 3ème place, au détriment de la Tunisie qui se retrouve à la 4ème place, et l’Algérie à la 11ème place