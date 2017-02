Eliminatoires Chan 2018: Le Bénin affronte le Togo

Par Roland Affanou 06 Fév 2017 à 13:21 197

En marge de la 31ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Gabon 2017, la Confédération africaine de football (Caf) a effectué à Libreville, vendredi dernier, le tirage au sort du Championnat d’Afrique des Nations des locaux (Chan) de football, prévu pour se dérouler en 2018 au Kenya.

Au terme de ce tirage au sort, le Bénin croisera les crampons en juillet prochain avec le Togo à Lomé, au 1er tour dans la zone Ouest B. Toujours en ce mois de juillet, le Bénin recevra chez lui le Togo. En cas de qualification pour le 2ème tour, les Béninois joueront face au Nigeria. Dans cette zone, trois (03) pays vont obtenir leur billet pour la phase finale du Chan 2018.

Pour que les Ecureuils locaux fassent bonne figure lors des matches éliminatoires du CHAN Total Kenya 2018, les dirigeants du football béninois doivent se lever très tôt et prendre leurs responsabilités, en lançant dans les plus brefs délais le championnat national. Connaissant les dirigeants du football béninois, on risque, comme d’habitude, de faire dans l’improvisation et dans l’amateurisme. Rappelons également que la Caf a retiré la Can « U-17 » à Madagascar pour la confier au Gabon.

Tirage complet des matches éliminatoires du CHAN Total, Kenya 2018

Zone Nord : (2 qualifiés)

Egypte – Maroc

Algérie – Libye

aller: 11,12,13/08/2017

retour: 18,19,20/08/2017

Zone Ouest A (2 qualifiés)

1er tour

Sierra Leone – Sénégal

Guinée Bissau – Guinée

Liberia – Mauritanie

Gambie – Mali

aller: 14,15,16/07/2017

retour: 21,22,23/O7/2017

2e tour

Vq. Sierra Leone – Sénégal // vq. Guinée Bissau – Guinée

Vq. Liberia – Mauritanie // vq. Gambie – Mali

aller: 11,12,13/08/2017

retour: 18,19,20/08/2017

Zone Ouest B (3 qualifiés)

1er tour

Togo – Bénin

aller: 14,15,16/07/2017

retour: 21,22,23/07/2017

2e tour

Vq. Togo - Bénin // Nigéria

Niger – Côte d’Ivoire

Burkina Faso – Ghana

aller: 11,12,13/08/2017

retour: 18,19,20/08/2017

Zone Centre (3 qualifiés)

Guinée Equatoriale – Gabon

Congo – RD Congo

Sao Tomé et Principe – Cameroun

aller: 11,12,13/08/2017

retour: 18,19,20/08/2017

Zone Centre et Est (2 qualifiés)

1er tour

Somalie – Soudan du Sud

aller: 20,21,22/04/2017

retour: 28,29,30/04/2017

2e tour

Somalie ou Soudan du Sud – Ouganda

Tanzanie – Rwanda

Djibouti – Ethiopie

Burundi - Soudan

aller: 14,15,16/07/2017

retour: 21,22,23/07/2017

3e tour

Vq. Somalie ou Soudan du Sud – Ouganda // vq. Tanzanie – Rwanda

Vq. Djibouti – Ethiopie // vq. Burundi - Soudan

aller: 11,12,13/08/2017

retour: 18,19,20/08/2017

Zone Sud (3 qualifiés)

1er tour

Madagascar – Malawi

Maurice – Seychelles

aller: 20,21,22/04/2017

retour: 28,29,30/04/2017

2e tour

Madagascar ou Malawi – Mozambique

Maurice ou Seychelles – Angola

Comores – Lesotho

Namibie - Zimbabwe

Botswana – Afrique du Sud

Swaziland - Zambie

aller: 14,15,16/07/2017

retour: 21,22,23/07/2017

3e tour

Vq. Madagascar ou Malawi – Mozambique // vq. Maurice ou Seychelles – Angola

Vq. Comores – Lesotho // vq. Namibie - Zimbabwe

Vq. Botswana – Afrique du Sud // vq. Swaziland - Zambie

aller: 11,12,13/08/2017

retour: 18,19,20/08/2017