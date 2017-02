Préparatifs Can 2019 : matchs amicaux entre les Écureuils et les Étalons du Burkina

Par Arthur Sèlo 03 Fév 2017 à 04:31 268

Après la désillusion de Bamako qui a privé le Bénin de la phase finale de la CAN gabonaise, les Ecureuils vont se remettre en scelle. L’équipe va entamer la préparation de la Can Cameroun 2019, dès le mois de mars 2017, par deux matchs amicaux.

Présent au Gabon, le président du comité exécutif consensuel transitoire Anjorin Moucharaf a négocié et obtenu deux matchs entre les Ecureuils et les Etalons du Burkina-Faso; équipe qui a été éliminée aux quarts de finale de la Can Gabon 2017 par l’Egypte, le mercredi 1er février dernier, aux séances de tirs aux buts (3-4).

Lesdits matchs auront lieu lors des dates Fifa, les 20 et 28 mars prochain ; deux tests grandeur nature pour les Ecureuils avant la campagne des éliminatoires de la Can Cameroun 2019. Le Bénin reçoit également la Gambie dans la période du 5 au 13 juin 2017, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Can Cameroun 2019