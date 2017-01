Stage de perfectionnement en judo: 200 athlètes et des entraineurs rehaussent leur niveau

Par Arthur Sélo 28 Jan 2017 à 13:00 107

La Fédération béninoise de judo (Fbj) dirigée par son président Anicet Glitho a initié du 14 au 22 janvier 2017, un stage de perfectionnement en judo. L’objectif est de rehausser le niveau des athlètes de plus de quatre ans ainsi que leurs entraîneurs.

Environ 200 stagiaires ont pris part au stage de perfectionnement pour enfants âgés de plus de quatre ans et aux entraineurs. Ils sont venus des quatre coins du Bénin suivre ce stage initié par la Fédération béninoise de judo (Fbj). Le stage a été dirigé par l'expert gabonais, maître Makaya. Et selon la Fbj, l’objectif visé est d’une part, de rehausser le niveau des athlètes-compétiteurs et autres puis d’autre part, de recycler les entraîneurs de club en leur apportant de nouvelles méthodologies pour l'enseignement du baby Judo (c'est-à-dire, Judo des enfants à partir de 4 ans). Pendant une semaine, ces stagiaires ont reçu de l’Expert gabonais, de nouvelles connaissances. Ils sont donc aguerris et peuvent affronter avec sérénité, les compétitions internationales qui se pointent à l’horizon.

Il faut, par ailleurs souligner que le stage a été financé par le président de la Fbj Anicet Glitho dont l’ambition est de voir le judo béninois rayonné sur le plan continental et même mondial. Ce stage a été sanctionné par une attestation de participation. Aussi, certains encadreurs identifiés et testés par l'Expert seront promus au grade supérieur par la commission nationale de passage de grade.

Il faut noter que maître Makaya est un expert gabonais ceinture noire 6ème Dan. Il a 51ans de pratique de Judo. Formateur international, il est le président de la commission de passage de grade de la Fédération gabonaise de Judo et a été directeur technique national pendant plusieurs années