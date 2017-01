Championnat de Zone de tennis: 12 jeunes à Lomé pour défendre les couleurs du Bénin

Par Arthur Sélo 12 Jan 2017 à 05:55 107

Depuis lundi 9 janvier 2017, une sélection composée de jeunes tennismen séjournent à Lomé au Togo pour prendre part au championnat de Zone de tennis. Une compétition qualificative pour les championnats d'Afrique des jeunes de septembre 2017.

Cette compétition se déroule en deux phases. D’abord, la première est le tournoi individuel qui a commencé le 10 janvier prendra fin le 17 janvier 2017 et le tournoi par équipe se déroule du 18 au 21 janvier 2017. Pendant près de deux semaines, ces 12 jeunes béninois défendront les couleurs nationales en donnant le meilleur d’eux-mêmes afin de décrocher des qualifications. Une sélection conduite par le duo Romain Setomè et Daniel Marèté. Ce duo a la lourde mission de coordonner ces jeunes enfants âgés de 14 à 16 ans en leur prodiguant des consignes fermes pour qu’ils reviennent au bercail avec, non seulement les premières places en individuel et en équipes mais surtout avec le maximum de médailles. Rappelons que la compétition se déroule dans la capitale togolaise du 10 au 21 janvier 2017 et que la délégation béninoise est déjà à Lomé depuis le lundi 9 janvier 2017