Décès de Théophile Montcho: Le monde sportif béninois pleure un grand homme

La famille de l’athlétisme béninois et africain a perdu un des siens très tôt le matin du mercredi 11 janvier 2017. Il s’agit de l’ex-président de la Fédération béninoise d’athlétisme (Fba), Théophile Montcho. La disparition de ce dernier va laisser un grand vide dans le monde de l’athlétisme béninois.

L’ancien ministre de la jeunesse des sports et des loisirs, Théophile Montcho des premières années du régime Boni Yayi, n’est plus de ce monde. Il s’en est allé, selon des sources concordantes, très tôt le matin du mercredi 11 janvier 2017 à son domicile à Godomey dans la commune d’Abomey-Calavi. Athlète pétri de talents, feu Théophile Montcho a franchi toutes les étapes de la gestion de l’athlétisme tant sur le plan national qu’international. Sur le plan national, il a été pendant trois mandats consécutifs ( 12 ans ) président de la Fédération béninoise d’athlétisme ( Fba). Il a ambitionné de rempiler pour la quatrième fois à la tête de la Fba mais son rêve a été brisé par son ex – Trésorier Général Adjoint de l’ instance de gestion du sprint béninois Viérin Degon. Ce dernier l’a battu, le 28 décembre 2016, lors de l’Assemblée générale élective de la Fba. Après sa réélection en décembre 2008 comme président de la Fba, Théophile Montcho a déclaré ceci : «Le développement de l’athlétisme béninois dépendra de ces pré requis, ces déterminants, de la volonté politique exprimée et de notre capacité à mobiliser les ressources nécessaires et de disposer des ressources humaines appropriées ». Mais sur le plan international notamment africain, l’ex-président de la Fba est connu. Il a été élu vice-président du comité exécutif de la Confédération africaine d’Athlétisme (CAA). Il a été réélu en mars 2015 pour un autre mandat de quatre (04) ans au cours de l’assemblée générale élective de l’ instance faitière de l’athlétisme africain qui a eu lieu à Addis–Abeba en Ethiopie. Avec la disparition de Théophile Montcho, l’un des postes de vice-président de la CAA devient vacant. Comme on le voit, Théophile Montcho n’a pas vécu inutile.

Il faut signaler qu’ayant appris le décès de Théophile Montcho, l’ancienne sprinteuse béninoise, Fabienne Feraez a exprimé sa tristesse pour cette lourde perte dans l’athlétisme béninois. Pour elle, «c’est vraiment une triste nouvelle, une tragédie qui m’attriste beaucoup. C’était inattendu. Que son âme repose en paix. »