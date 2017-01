Fébéma: Philippe Totondé reconduit pour quatre ans

Par Arthur Sélo 02 Jan 2017 à 07:36 195

C’est par 20 voix et une abstention que le président Philippe Totondé a été reconduit à la tête de la Fédération béninoise de maracaña (Fébéma). Il reprend les rênes de cette fédération pour les quatre ans à venir.

C’est à l’issue de l’assemblée générale élective tenue le mercredi 28 décembre 2016 à la salle de conférence du Centre multimédia du palais des sports du stade Général Mathieu Kérékou que 20 des 21 délégués présents lui ont renouvelé leur confiance. Il y avait une seule liste en compétition, celle dénommée «La confirmation», conduite par Philippe Totondé.

Le décor de cette assemblée générale élective a été planté par le secrétaire général Mathias Combou qui a présenté le bilan moral de la fédération. Un bilan fait de regrets, d'espoir et d'engagement. En 4 ans les choses n'ont pas été faciles. Certains membres du bureau n'existent que de noms. Malgré tout, la fédération s'est battue pour se faire un nom. A la date d'hier, le Bénin dispose de 6 clubs au niveau des seniors, 17 au niveau des vétérans et 8 au niveau des opens. Le Bénin a 827 licenciés. Le Bénin est le deuxième pays à avoir mis sur pied une fédération après la Côte d'Ivoire. Le trésorier général quant à lui, a présenté le rapport financier. Ainsi en termes de ressources en 2013 le Bénin a eu 2 millions au niveau du ministère et d'autres fonds chez les sponsors. Au total environ 3,5 millions dans la caisse. S'agissant de l'organisation de la Can la fédération a dépensé environ 10millions.

On retient en général qu'en 4 ans de gestion la fédération a fait de son mieux mais elle a une ardoise financière d'environ 18,5 millions

Le nouveau bureau de la Fébéma

Président: Philippe Totondé

1er vice président: Florent Kissezounon

2è vice président: Nassirou Saka

3è vice président: Eric Sèdjro

Secrétaire général: Mathias Combou

Secrétaire général adjoint: Patrick Nonvidé

Trésorier général: Epiphanio Satchivi

Trésorier général adjoint: Gilles Djowouwin

Organisateur général: Mathias Déguénon

1er organisateur adjoint: Sylvain Totin

2è organisateur adjoint: Bonaventure Sossa

Membres: Bonaventure Codjia, Mohamed Fadile, Rabiou Amadou Djibril

Féminin: Sonia Agantou

Commissaires aux comptes

Hypolite Aligbonon

Audrey Kouassi