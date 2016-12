Crise au sein du football : la porte de sortie trouvée par le Président Talon

Par Yao Hervé Kingbêwé 23 Déc 2016 à 14:06 1999

La crise qui secoue depuis plusieurs mois le football béninois pourrait bien être conjuguée au passé dans les heures à venir. Le Chef de l’Etat, Patrice Talon, dans quête de solution à cette crise qui n’a que trop duré, a en effet rencontré les différents protagonistes dans la journée de ce jeudi 22 décembre 2016.

A l’issue de cette rencontre avec le patron de l’Exécutif béninois, une porte de sortie a, semble-t-il, été trouvée. La proposition du chef de l’Etat de faire mettre sur pied un bureau consensuel transitoire a été approuvée par les différents camps. Ainsi, sera-t-il installé un bureau de vingt-et-un (21) membres. Ce bureau sera composé de quinze (15) délégués de l’actuel bureau présidé par le président Moucharafou Anjorin, de trois (03) membres du camp de l’honorable Augustin Ahouanvoébla à savoir Ahouanvoébla lui-même, Valère Glèlè et Francis Gbian et les trois (03) autres du camp du président Sébastien Ajavon, notamment Victorien Attolou, Sylvain Lawson et Athanase Bocco.

Selon les résolutions issues de ce conclave avec le chef de l’Etat, le bureau consensuel aura un mandat de 18 mois pendant lequel les membres devront travailler au toilettage des textes pour l’élection d’un nouveau bureau.

A en croire nos sources, un mémorandum d’entente sera signé par les différentes parties prenantes dans l’après-midi de ce vendredi 23 décembre 2016 au palais de la Présidence de la République en présence du Chef de l’Etat.

Espérons donc que ce mémorandum ne soit pas remis en cause et que la transition aille à son terme pour qu’une nouvelle équipe incontestable s’installe pour le développement du sport roi au Bénin.