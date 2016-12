Championnats nationaux de golf : Arthur Sélo et Anselme Houénoukpo sacrés champions

Par Georges Akpo 19 Déc 2016 à 08:55 360

Sous les auspices du président de la Fédération béninoise de Golf Gilles Gbaguidi,des golfeurs venus de divers départements du pays ont pris part, samedi 17 décembre 2016 à Pahou, aux championnats nationaux 2016 de cette discipline sportive. Au terme des différentes épreuves, presse golf club a fait la meilleure moisson.

La part du lion. Presse golf club a encore tenu son rang lors des championnats nationaux de golf. Sur le parcours de Pahou, les golfeurs, amoureux de ce sport, curieux et membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de golf (Fébégolf) ont passé une journée assez rude sous le soleil. Cinq clubs ont pris part à cette édition de 2016 à savoir Djoker sport de Cotonou, Ouragan de Lokossa, Super sport de Cotonou, Buldozer de Parakou et Presse golf club de Cotonou avec une vingtaine de golfeurs. Au terme d'une compétition âprement disputée et surtout avec un parcours très compliqué de cinq trous, c'est encore presse golf club qui sort grand vainqueur. Avec au total 3 épreuves, la première épreuve fut la plus rude et compliquée. Perte de balle, fatigue, les nerfs des fois surchauffés, maladresses et de beaux coups ont donné un éclat à cette édition 2016. Ainsi avec la première épreuve appelée en golf, le parcours fut un vrai parcours de combattant. Le circuit est tracé de sorte que tous les athlètes ont fait un parcours de 5 trous. Une première dans cette discipline. C’est Anselme Houenoukpo de Presse Golf Club qui est monté sur la première marche du podium. Pour précision, soulignons que le vainqueur à ce niveau est déterminé selon la sommation des coups de balles joués tout au long du parcours. C'est celui qui a le plus petit nombre après la sommation qui devient premier et par ricochet champion. C’est ainsi que Anselme Houenoukpo a pris la première place, synonyme de champion de la saison. Il est suivi d’Arthur Sélo (Presse Golf Club) et de Romaric Hounga. Les deux dernières épreuves sont celles de tirs de précision appelées concours de putting, par équipe et individuelle. Après ces épreuves, l'équipe de super sport de Cotonou est première tandis qu'au niveau de la précision individuelle, Arthur Sélo de presse golf club termine premier. Au total ,au terme de la compétition, presse golf club est rentrée avec deux titres sur les trois en jeu. Une satisfaction pour les acteurs qui pensent garder le flambeau de cette discipline.

Le président de la fédération très heureux du déroulement de la compétition a laissé entendre que le niveau est meilleur que celui des éditions passées. Pour lui, les objectifs restent et demeurent les mêmes puisqu'il entend faire connaître le golf au grand public et sortir de la tête du commun des mortels, l'idée du golf réservé aux nantis. Pour terminer il a annoncé que le Bénin est déjà affilié aux instances faîtières du golf à savoir la confédération africaine et la fédération internationale. En outre Gilles Gbaguidi a aussi apporté la bonne nouvelle aux athlètes. Comme quoi, le Bénin va répondre à certaines invitations dès 2017