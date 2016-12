Finale du Tournoi inter médias 2016 : Lnt fc vice championne

Par Georges Akpo 19 Déc 2016 à 08:50 304

L’édition 2016 du Tournoi inter médias (Tim) a pris fin, dimanche 18 décembre 2016 sur la pelouse verte du stade Général Mathieu Kérékou, sur la victoire de Canal 3 Bénin devant La Nouvelle Tribune (1-0).

Valeureuse. C’est une équipe de football de La Nouvelle Tribune (Lnt Fc) conquérante et engagée qui s’est présentée sur la pelouse verte de stade Général Mathieu Kérékou hier pour la finale du Tim 2016, un tournoi à cinq sur terrain réduit. Face à l’équipe de Canal 3 Bénin, Lnt Fc a montré une bonne discipline tactique et a su contenir les velléités offensives dans les dix premières minutes. Après cette entame de match assez calme, les joueurs de Lnt Fc ont pris le contrôle du match avec Eric Amou qui est allé constamment porter le danger dans la défense adverse souvent sous l’impulsion du capitaine Arthur Sélo. Avec un jeu un peu rugueux, les joueurs de Canal 3 Bénin ont tenté de déstabiliser l’adversaire en commettant assez de fautes. Surpris par la combativité et l’envie des joueurs de la Nouvelle Tribune, les joueurs de Canal 3 ont balbutié leur football. Au bout d’une première partie dominée par l’équipe de la Nouvelle tribune, les deux équipes n’ont pu faire la différence. Après la pause, l’équipe de Canal 3 a tenté de prendre le dessus dans le jeu. Alors, on a noté une légère domination de cette équipe avec quelques frappes qui ont fait passer la frayeur sur le banc de touche de Lnt Fc. Au cours de cette partie bien animée, Canal 3 Bénin va trouver la faille dans les 15 dernières minutes. L’unique but de la rencontre a été marqué sur une contre attaque rapidement menée par les joueurs de Canal 3 (1-0, 45’). Après ce but, Eric Amou écope d’un deuxième carton jaune synonyme de carton rouge. Dès lors, l’adversaire s’est contenté de gérer son avantage devant une équipe de Lnt fc réduite à quatre. Plus rien ne sera marqué et Canal 3 Bénin conserve son trophée devant une équipe qui aura montré de la volonté et de beaucoup de solidarité entre les joueurs.

Il faut noter que Eric Amou de Lnt fc est le meilleur butteur de la compétition avec deux buts et Akimey Osséni de Canal 3 est désigné meilleur joueur. L’équipe championne a reçu des médailles en Or, un jeu de maillots, un ballon et un géant trophée. La Lnt fc a eu des médailles d’argent, un jeu de maillot, un ballon et un trophée