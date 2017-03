Bénin : Forum sur la couverture santé universelle

Par Pascal Mensah 28 Mar 2017 à 14:06 98

Rechercher OK

Du 28 au 30 mars 2017 Cotonou va accueillir le forum sur la couverture santé universelle (Csu).

L’objectif de cette rencontre (qui réunie les experts béninois, les partenaires techniques et financiers ainsi que les institutions qui appuient le Bénin en matière de santé) est, à en croire le ministre de la santé Alassane Séidou, de proposer des pistes pour un meilleur accès des populations aux soins de santé. La couverture sanitaire universelle devrait assurer à chacun citoyen l’accès aux services de santé, ainsi que la protection financière des populations.

Par ailleurs, il est à préciser que les partenaires techniques et financiers présents ont salué l’initiative du gouvernement. Notamment son option, qui est d’assurer une couverture assurance maladie universelle. Des énergies doivent être mises ensembles pour atteindre cet objectif. Ces partenaires estiment qu’un certain nombre de pistes sont à explorer en vue de la consolidation de la couverture sanitaire universelle à savoir le financement, l’équité et la qualité des soins.