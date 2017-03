Bénin : l’Unicef offre 4 chambres froides à la Camé

Par Pascal Mensah 17 Mar 2017 à 16:14 252

Ce vendredi 17 mars 2017, a eu lieu la cérémonie de remise de lot au siège de la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels et Consommables Médicaux (Came) à Cotonou.

D’un montant global estimé à 54 millions de francs Cfa, ce dont vise à améliorer les capacités de conservation des produits pharmaceutiques. Ce dont est composé deux chambres négatives d’une capacité de 15 mètres cube et deux chambres positives d’une capacité de 30 mètres cube. Les chambres froides serviront à tester les produits de la Came, ceux appartenant aux programmes du ministère de la santé et aux partenaires.

Ce don intervient dans un contexte de lutte contre les faux médicaments avec l’opération Pangéa XI, précède celui des 4 camions offerts à la centrale d’achat des médicaments essentiels et consommables médicaux financé toujours par le fonds mondial de l’Unicef à la Camé le 7 février 2017 dernier.

Par ailleurs, il faut noter la présence du ministre de la santé Alassane Séibou, du représentant résident de l’Unicef au Bénin, du président du comité de gestion de la Came et des cadres des ministères concernés.