Méningite: La campagne nationale de vaccination lancée à Ouaké

07 Mar 2017

L’Etat béninois tient toujours à la bonne santé des populations, raison pour laquelle, il s’investit au quotidien pour leur offrir une couverture sanitaire appréciable.

Dans ce cadre le ministre de la santé Alassane Séidou a procédé ce mardi 7 mars 2017 au lancement officiel de la campagne nationale contre la méningite dans la commune de Ouaké. A cette occasion le ministre a appelé les parents à conduire leurs enfants, âgés de 1à 29 ans, dans les structures sanitaires, pour y être vaccinés, et a aussi souligné les séquelles neurologiques de la maladie telles que la paralysie, la surdité, la cécité et même la mort.

Pour cette campagne, six (6) communes, qui constituent des portes d’entrée de la maladie sont ciblées à savoir Ouaké, Tanguiéta, Cobly, Matéri, Boukounbé et Kérou. Au Bénin, il a été enregistré 906 cas de méningite en 2016 rappelle le ministre Alassane Seidou avant de sensibiliser les uns et les autres sur les règles et précautions à prendre pour éviter la contamination au virus lassa, dont le dernier a été signalé dans l’Atacora.