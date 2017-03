‘’Dis moi Doc’’ : Une application pour fournir des informations médicales au public

Par Pascal Mensah 06 Mar 2017 à 13:50 329

Créé par la start-up « Arriauz Services Santé », l’application« Dis-moi Doc » permet de combler certains besoins, notamment de se renseigner sur les prix de certains médicaments à la pharmacie, des maladies, des médecins disponibles et le prix de consultation dans plusieurs formations sanitaires.

Selon le premier responsable de cette jeune entreprise docteur Arel Zannou, il serait utile d’avoir une application, aujourd’hui que tout le monde a accès à internet sur son téléphone, qui puisse permettre à l’individu de poser des questions par rapport à sa santé. Derrière cette initiative, il y a des spécialistes de santé (des médecins, des pharmaciens) qui répondent directement à leurs questions via l’application. Il ajoute que l’individu pourra connaitre le prix d’un médicament sans se déplacer, donc prendre ses dispositions avant de quitter la maison. ‘’Dis moi Doc’’ permet également à l’individu de s’informer par rapport à une pathologie donnée, d’avoir d’autres avantages qui sont disponibles sur l’application une fois qu’elle a été téléchargé.

Comment avoir ‘’Dis moi Doc’’

Arel Zannou explique qu’il suffit juste d’aller dans Play store sur son téléphone, de taper ‘’Dis moi Doc ‘’ et le moteur de recherche lui suggère l’application qu’il télécharge. Dès que l’application est installée, elle demande un certain nombre d’information notamment l’identité, les contacts, dans l’application, il y a des icônes (6 au moins).

Il y a une qui est dédiée à la recherche des médicaments. Une fois dans ce menu, le pharmacien informe qu’il suffit de taper les trois premières lettres du médicament qu’il recherche et le moteur de recherche lui suggère tous les médicaments qui portent ce nom et il regarde le médicament dont il a besoin avec son prix qui est marqué dessus. Cette application mise en place par les professionnels de santé, est la première en Afrique francophone qui accompagne les populations au quotidien dans la résolution de leur problème de santé. Elle fait partie d’un programme de promotion pour l’accès facile aux soins et services de santé, selon le premier responsable de l'entreprise.