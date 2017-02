Bénin : La fièvre à virus lassa refait surface à Tchaourou

Par Pascal Mensah 28 Fév 2017 à 17:44 233

A la faveur d’une sortie médiatique ce mardi 28 février 2017, le ministre de la santé Alassane Seidou a confirmé le retour de la fièvre à virus lassa au Bénin.

Cette fois-ci, elle a éclaté dans la partie septentrionale du pays, précisément dans la commune de Tchaourou où elle a déjà fait des morts.

En effet, le ministre de la santé dans sa déclaration a présenté les vives condoléances du gouvernement aux familles éplorées avant de rassurer les populations béninoises que des dispositions sont prises pour circonscrire le mal.

De plus, il a mentionné qu’il existe des traitements efficaces contre cette maladie. En ce qui concerne les précautions à prendre, Alassane Seidou a convié les uns et les autres à se rendre au centre de santé le plus proche dès l’apparition des symptômes de la maladie, qui se manifestent par des fièvres, des vomissements, des céphalées et autres, renforcer les mesures d’hygiène dans les maisons et d’éviter tout contact avec les personnes infectées de même que la manipulation et la consommation de raz.