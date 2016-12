Ebola : un vaccin 100% sûr trouvé selon l’Oms

Par Olivier Ribouis 23 Déc 2016 à 14:11 361

Eurêka ! Un vaccin a été trouvé contre le virus Ebola. L’Organisation mondiale de la santé (Oms) a annoncé ce vendredi 23 décembre 2016, la découverte d’un vaccin à 100% d’efficacité pour combattre le virus mortel qui a fait plus de 11.000 morts lors de la dernière épidémie en Afrique de l’Ouest.

Il s’agit d’un vaccin d’origine canadienne qui a été testé avec succès en Guinée. Parmi quelque 6000 personnes à qui le vaccin a été inoculé, aucun cas de malade d’Ebola n’a été enregistré assure l’Oms et ministère guinéen de la santé. Por l’essai, il a été fait selon la méthode dite de vaccination en anneau qui consiste à vacciner des gens proches d’un malade et autres ayant été en contact avec lui. Selon Marie-Paule Kieny, sous-directrice générale de l’ms, avec ce vaccin baptisé rVSV-ZEBOV, l’instance mondiale de la santé a l’arme qu’il faut pour faire face à une éventuelle épidémie d’Ebola qui surgirait. Les droits de commercialisation du rVSV-ZEBOV ont déjà été acquis par la firme américaine Merck et l’enregistrement du vaccin pourrait avoir lieu en 2018.