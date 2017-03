Rome, 60 ans plus tard ...

Par Josep Coll 24 Mar 2017 à 11:12 118

Le 25 mars, l'Union européenne marquera les 60 ans de la signature des Traités de Rome, le premier pas vers une Europe unie. Depuis la naissance des Communautés européennes en 1957, l'Europe a connu 6 décennies de paix, de prospérité et de sécurité sans précédent.

Le contraste avec la première moitié du XXème siècle ne pouvait être plus frappant. Deux guerres catastrophiques en Europe en 1914-18 et 1939-1945 ont laissé des millions de morts et un continent dévasté, divisé et prostré. Pour les pays qui étaient depuis longtemps en guerre, l'intégration européenne a été le projet de paix le plus réussi de notre histoire.

Aujourd'hui, nous vivons des temps imprévisibles. Le 60èmeanniversaire des Traités de Rome est l'occasion non seulement de réaffirmer notre attachement aux valeurs et objectifs sur lesquels le projet européen est fondé, mais aussi de prendre des mesures pragmatiques et ambitieuses.

L'Union européenne est présente au Bénin depuis son indépendance et le partenariat entre Union européenne et Bénin s'est approfondi au fil des années. Limitée à la coopération au cours des premières années voire décennies, le partenariat s'est depuis lors fortement étendu. Aujourd'hui, nous échangeons régulièrement sur des questions de politique étrangère, de sécurité, de droits de l'homme ou encore des questions d'intérêt mondial comme le changement climatique ou la mobilité.

Le monde traverse une période de grande incertitude. L'équilibre mondial se déplace et les fondements d'un ordre international basé sur des règles sont trop souvent remis en cause. Mais la position de l'UE fournit, elle, des certitudes: nous sommes défenseurs de meilleures règles mondiales, de règles qui protègent les citoyens contre les abus, de règles qui élargissent les droits et augmentent les normes. C'est grâce à notre engagement –de l'Union et de ses États Membres - que la communauté mondiale a mis en place des Accords novateurs tels que "les Objectifs de Développement Durable", "l'Accord de Paris sur le Changement Climatique" et "le Programme d'Action d'Addis-Abeba sur le Financement du Développement". Dans un monde où la politique du pouvoir émerge, l'Union européenne aura un rôle encore plus important à jouer.

L'Union européenne est et restera un partenaire solide, coopératif et fiable. Nos partenaires connaissent nos secteurs d'activités et les valeurs que nous défendons.Nous défendons le multilatéralisme, les droits de l'homme et la coopération internationale.

L'UE est la deuxième économie mondiale. Nous sommes le plus grand marché mondial et le principal investisseur étranger dans la plupart des régions du globe. L'UE a atteint une position influente en agissant ensemble et d'une seule voix sur la scène mondiale, en jouant, en tant que membre de l'Organisation Mondiale du Commerce, un rôle clé dans l'élimination des obstacles au commerce et en concluant des accords commerciaux bilatéraux avec de nombreux partenaires importants - comme le récent accord de la CETA avec le Canada. Cela a permis aux entreprises européennes exportatrices de prospérer et de créer plus de 30 millions d'emplois.

Nous investissons plus dans la coopération au développement et l'aide humanitaire que le reste du monde combiné. L'UE est de plus en plus active en tant que fournisseur mondial de sécurité.Nous œuvrons pour le développement durable, des sociétés inclusives, la lutte contre toutes les inégalités - dans l'éducation, la démocratie et les droits de l'homme. L'Union européenne est le premier bailleur mondial d'aide au développement. Pour nous, ce n'est pas de la charité: c'est un investissement intelligent dans votre prospérité et stabilité et par conséquent aussi dans notre propre sécurité et prospérité.

Nous avons joué un rôle déterminant dans la planification des objectifs de développement durable de l'ONU et nous les avons déjà mis en œuvre, tout en travaillant à la mise à jour du Consensus européen sur la politique de développement. L'aide au développement de l'UE va auprès de 150 pays environ dans le monde et se concentre de plus en plus sur les régions les plus pauvres du monde. L'UE est le seul donateur à travers le monde qui apporte son soutien dans tous les pays fragiles ou en situation de conflit.

Un environnement international plus fragile appelle à un engagement accru, et non à un retranchement. C'est pourquoi l'UE continuera à soutenir et à aider les Nations Unies: notre coopération avec l'ONU porte sur les missions de paix, les efforts diplomatiques, les droits de l'homme, la lutte contre la faim et la criminalité. L'Union européenne est également un partenaire fort et actif des organisations régionales telles que l'Union Africaine, l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est et le Conseil de l'Arctique.

L'Union européenne est également prête à aider les personnes touchées par les catastrophes naturelles et/ou causées par l'homme. Les crises humanitaires continuent de peser lourdement sur le plan international et, en 2016, l'UE a alloué plus de 1,5 milliard d'euros à l'aide alimentaire, au logement, à la protection et aux soins de santé à 120 millions de personnes dans plus de 80 pays. Depuis le début du conflit syrien en 2011, l'UE est le plus grand bailleur de l'aide humanitaire pour les millions d'hommes, de femmes et d'enfants déplacés par ce conflit. Depuis son lancement en 2001, il est intervenu dans certaines des catastrophes les plus dévastatrices du monde, comme le tremblement de terre en Haïti (2010), la triple catastrophe au Japon (2011), les inondations en Serbie et en Bosnie-Herzégovine (2014 ), L'épidémie d'Ebola (2014), le conflit en Ukraine (2014), le tremblement de terre au Népal (2015), la crise des réfugiés en Europe et l'ouragan Matthew en Haïti (2016).

Quels que soient les événements qui surviennent, il y a une constante fiable sur laquelle vous pouvez compter: l'UE continuera à promouvoir la paix et la sécurité internationales, le multilatéralisme, l'intégration régionale, la coopération au développement, les droits de l'homme et à répondre aux crises humanitaires.

Josep Coll, Chef de délégation de l'Union européenne au Bénin