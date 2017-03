ÉTHIQUE ET MORALE: Le sexe en milieu scolaire

Par Dr Elie Pativoh 16 Mar 2017 à 00:22 56

La tontine sexe, une autre trouvaille des jeunes élèves filles des lycées et collèges des grandes villes du Bénin : Mode de fonctionnement.



Dans les lycées et collèges des grandes villes du Bénin, un nouveau fléau est en vogue et touche les jeunes filles élèves. La tontine sexe est cette trouvaille des jeunes filles élèves qui affecte la morale, l'honneur et la dignité de la femme.

Que pouvons nous comprendre par la tontine sexe ?

La tontine sexe est une façon d'utiliser son sexe pour faire une tontine financière. En d'autres expressions, c'est une prostitution de son corps pour se faire de l'argent afin de participer à une tontine financière. Ainsi donc, les filles de nos lycées et collèges en allant déjà au cours partent avec des habits ou tenues de sorties, sexy qui peuvent attirer et séduire. À la sortie des classes, elles vont directement faire le trottoir. Elles vont s'exhiber dans les coins de rue pour se faire attirer des hommes dit " grotos" c'est à dire hommes avec une capacité financière élevée. Une fois le deal conclu avec le partenaire sexuel homme, ils se dirigent directement vers les chambres de passage ou hôtels.

La recette issue de l'acte sexuel permet à ces filles de faire la tontine financière.

Dans nos établissements en faite, ce sont de groupe constitué de filles qui se connaissent. C'est un peu comme une association avec des adhérents. La mise est de 5000fcfa soit le double. La tontine sexuelle fonctionne comme une part sociale. Certaines filles peuvent miser deux ou trois fois le montant prévu. Tout dépend de la capacité de cette fille élève à supporter plusieurs rapports sexuels dans la journée.

La tontine se fait chaque jour ou chaque semaine. Dans nos établissements d'enseignement, ce sont ces filles qui dépensent de l'argent au delà des besoins journaliers. Avec beaucoup d'argent en poche, des portables de luxe que même l'enseignant est parfois incapable de s'offrir. Ce sont des filles avec des bracelets, des chaines et montre en or à la main, au cou.

La recherche de ces luxes que les parents ne peuvent pas leur offrir amène ces filles hélas à la prostitution.

À Cotonou, à Porto- Novo, le phénomène a pris une allure inquiétante. Dans les communes de Ouidah, de Parakou, d'aplahoué, kandi, etc la situation est moins criarde.

La tontine sexe : Comment s'en préserver ?

Pour ne pas tomber dans ce fléau, nous attirons l'attention de nos soeurs élèves à éviter les ambitions démesurées et destructives. Les élèves filles doivent essayer de vivre au rythme des moyens de leurs parents. Éviter les compagnies d'amies où les causeries et blagues sont axées sur le sexe, les soirées, les dîners avec un prince charmant, ...etc. Considérer son corps comme un temple de Dieu et éviter de le souiller. Rester dans des clubs d'ami(es) où les programmes sont orientés vers les études. Prier afin d'évier les tentations et surtout demander conseils chaque fois qu'on est est tenter. Se donner des objectifs et regarder l'avenir en face de soi. ( d'ici 2 ans, 5 ans ou 10 ans où serai- je et que serai-je? )

La tontine sexe : Mise en garde aux parents, aux décideurs aux autorités à divers niveaux.

Face à ce fléau, la responsabilité parentale doit être très engagée et prononcée. L'éducation d'une jeune fille est difficile et donc les parents doivent veiller, suivre les enfants en général et leurs jeunes filles en âge de puberté surtout. Les parents doivent amener leur jeune fille élève à vivre selon leur rythme à eux, contrôler et demander la provenance de tout objet suspect qui serait au delà de la capacité financière de leur fille. Restés à l'écoute des enfants quelque soit les préoccupations.

Aux décideurs, autorités et à l'État.

L'éducation est gage de développement, les autorités doivent veiller aux programmes de différentes chaînes de télévision sur les feuilletons importés, le filtrage et la censure s'impose. L'État doit prendre ses responsabilités et introduire des réformes dans le système éducatif