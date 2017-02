Entretien avec Armand Tossa, Secrétaire général de la Fédération béninoise de boxe

Par Arthur Sélo 26 Fév 2017 à 12:09 154

L’actuel comité exécutif de la Fédération béninoise de boxe (Fbb) a fait, il y a quelques semaines, un bilan à mi-parcours de son mandat lors d’une assemblée générale ordinaire. Dans une interview, Armand Tossa, secrétaire général de cette fédération, revient sur cette assemblée générale ordinaire et donne quelques informations sur le programme d’activité de l’année 2017.

Vous avez tenu l’Assemblée générale ordinaire de la Fbb il y a quelques semaines. Quelles sont les grandes décisions issues de cette rencontre?

Merci pour l’occasion que vous nous offrez à chaque fois. Depuis août 2014, nous avons pris les rênes de la Fédération béninoise de boxe (Fbb). Et les différentes activités qui ont été menées jusque-là, ont été présentées à l’Assemblé générale qui a approuvé par ovation. Laissez-moi vous dire que ça n’a pas été facile, depuis 2014. Certaines réformes structurelles ont été engagées et suivent leur cours jusqu’à ce jour. Donc, nous avons fait la restitution de toutes les activités menées depuis lors à notre Assemblée générale. Parce que, l’Assemblée générale est souveraine. C’est elle qui est l’organe délibérant de toute Fédération. A la lumière de tout ce qui a été dit, nous nous somme engagés à continuer dans le sens des réformes et avons un bon nombre de défis à relever entre 2017-2018, pour la boxe béninoise. Entre autres, nous constatons que le Bénin n’est pas présent dans l’arène des instances faitières de la boxe sous régionale et internationale. Nous allons nous employer à travailler dans ce sens, pour que le Bénin soit présent aux différents rendez-vous de 2017 et 2018, sur l’échiquier continental et international.

Que peut-on attendre comme compétition pour l’année 2017?

Il faut dire que depuis que nous avons pris les rênes de la Fbb, des compétitions ont été organisées. Et de surcroît cette année 2017, toutes ces compétitions statutaires vont être organisées dans les règles de l’art, pour que les boxeurs sentent vraiment qu’ils ont une instance dirigeante qui fait le travail à elle confié.

Alors, peut-on avoir une idée du chronogramme?

Merci beaucoup. Par rapport au chronogramme, pour établir notre agenda sportif, nous nous basons sur les calendriers de l’Aiba (Fédération internationale de la boxe association) et de la Cab (Confédération africaine de la boxe), pour pouvoir planifier les compétitions à l’interne. Donc d’ici fin février, certaines de nos compétitions de gala vont se dérouler. Après cela, nous auront les championnats départementaux qui vont se dérouler pendant les vacances, parce que plusieurs de nos athlètes sont des écoliers et élèves. Il faudrait que nous tenions compte de tout ceci, et du calendrier de nos instances faitières pour pouvoir planifier. Cette année 2017 sera l’année de la boxe révélée.