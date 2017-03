Coupe du monde U20: Un tirage au sort pas clément pour les représentants africains

Par Roland Affanou 16 Mar 2017 à 16:43 268

Du 20 mai au 11 juin prochain, la Corée du Sud abritera la Coupe du monde des moins de 20 ans. C’est donc en prélude à cette compétition que la Fédération Internationale de football association (Fifa) a effectué, en Corée du Sud, le tirage au sort de ladite compétition.

A l’issue de cela, les quatre (04) représentants Africains au Mondial des juniors sont logés dans des groupes difficiles, où ils doivent batailler durs pour tirer leur épingle du jeu. La Guinée, 3ème de la dernière Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans, qui a eu lieu tout récemment en Zambie, est dans le groupe A dans lequel elle affrontera la Corée du Sud (pays organisateur), l’Argentine et l’Angleterre. Quant au vainqueur de la Can Juniors 2017, la Zambie, elle est classée dans le groupe C où elle croisera les crampons avec le Portugal, l’Iran et le Costa Rita. L’Afrique du Sud de son côté, évoluera dans le groupe D en compagnie du Japon, de l’Italie et de l’Uruguay. Le Sénégal, dernier représentant africain à ce Mondial juniors, rangé dans le groupe F, a hérité de l’Arabie Saoudite, de l’Equateur et des Etats-Unis, des équipes a priori à sa portée. Il faut signaler que la Guinée rencontrera en match d’ouverture la Corée du Sud. A part les quatre (04) groupes des représentants africains, on aura dans le groupe B le Venezuela, l’Allemagne, le Vanuatu et le Mexique et dans le groupe E la France, Honduras, le Vietnam et la Nouvelle-Zélande.

Composition des six groupes du Mondial U20 en Corée du Sud

Groupe A

Corée du Sud, Guinée, Argentine, Angleterre

Groupe B

Vénézuela, Allemagne, Vanuatu, Mexique

Groupe C

Zambie, Portugal, Iran, Costa Rica

Groupe D

Afrique du Sud, Japon, Italie, Uruguay

Groupe E

France, Honduras, Vietnam, Nouvelle-Zélande

Groupe F

Equateur, Etats-Unis, Arabie Saoudite, Sénégal