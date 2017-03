Finale Can juniors 2017: La Zambie succède au Nigeria

Par Roland Affanou 12 Mar 2017 à 23:28 120

Rechercher OK

Les Flying Eagles du Nigeria, tenants du titre de la 19ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans (Can U20), étaient le grand absent de la 20ème édition de ladite compétition. Leur succession est connue depuis hier.

Il s’agit des Chipolopolo juniors de la Zambie. Ceux-ci ont, lors de la finale de la Can juniors, battu les Lionceaux du Sénégal par le score de 2 buts 0. C’est donc pour la première fois de l’histoire qu’une sélection nationale de cette catégorie d’âge de la Zambie a pu remporter cet important trophée. Avant de remporter ce titre, les Zambiens ont lors de la phase de poules dicté respectivement leur loi à la Guinée par 1 but à 0, au Mali par 6 buts à 1 et l’Egypte par 3 buts à 1.

En demi- finale, la sélection zambienne est venue difficilement à bout de l’Afrique du Sud, sur un score étriqué de 1 but à 0. Il faut signaler que la Guinée a pris la 3ème place. Elle s’est imposée lors du match de classement face à l’Afrique du Sud par 2 buts à 1. La Zambie, le Sénégal, la Guinée et l’Afrique du Sud représenteront le continent africain au Mondial des moins de 20 ans qui aura lieu en Corée du Sud du 20 mai au 11 juin 2017